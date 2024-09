Für Anna Sorokin war es wichtig, dazuzugehören. Zur High Society in der US-Metropole New York. Vier Jahre lang war sie Teil davon, lebte im absoluten Luxus, ehe ihr Betrug aufflog und in der Netflix-Miniserie „Inventing Anna“ nacherzählt wurde.

Dies brachte ihr zwar eine Verurteilung und Haftstrafe ein, bewirkte gleichzeitig aber auch, was sich Sorokin immer gewünscht hat: bekannt zu sein und dazuzugehören. Bald auch zum Ensemble von „Dancing With The Stars“, der US-amerikanischen Ausgabe von „Dancing Stars“, wie nun öffentlich wurde. Die Show beginnt am 17. September, unter anderem nehmen auch die Schauspieler Eric Roberts (“Wall Street“, „Once Upon a Time in Hollywood“) und Reginald VelJohnson (“Alle unter einem Dach“) teil.

Ausnahmegenehmigung für „Dancing With The Stars“

Sorokins Teilnahme an der TV-Tanzshow stellt die Produzenten vor größere Herausforderungen als bei anderen Promis, denn die mittlerweile 33-Jährige darf New York eigentlich nicht verlassen. Nach ihrer Haftstrafe (2019-2021) wegen Betrugs saß sie in Abschiebehaft, weil ihr Visum abgelaufen war. Aus dieser wurde sie 2022 schließlich entlassen, wurde jedoch in New York unter Hausarrest gestellt. Für ihre Teilnahme an „Dancing With The Stars“, das in Los Angeles aufgezeichnet wird, musste eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. Wie genau diese aussieht, wurde nicht kommuniziert. Sicher ist aber, dass Sorokin auch während der Auftritte ihre Fußfessel tragen muss und damit ein unfreiwilliges „Accessoire“ ihr Bein schmücken wird.

Auf dem rechten Bein trägt Sorokin eine Fußfessel © IMAGO / © Elder Ordonez

Darf ich vorstellen: Anna Delvey

Anna Sorokin wurde 1991 in der damaligen Sowjetunion geboren und zog 2007 mit ihrer Familie nach Deutschland. 2013 reichte Sorokin ihr bescheidenes Leben nicht mehr. Sie wollte Glamour und Geld und gab sich kurzerhand eine neue Identität. Als Anna Delvey, wahlweise einer deutschen Mäzenentochter bzw. Diplomatentochter, versuchte sie ihr Glück in New York und bluffte sich in die dortige Upperclass.

Einige Jahre ging ihr Schwindel auf, ehe er begann, aufzufliegen. Im Endeffekt brach das Kartenhaus der „Soho Grifter“ (“Soho Schwindlerin“) ganz zusammen und Sorokin wurde 2017 in Malibu verhaftet. Der Prozess wurde in New York eröffnet und endete 2019 mit einem vierjährigen Schuldspruch. Eine Betrugssumme von 275.000 Dollar wurde ihr angelastet. Zwei Jahre davon verbüßte sie im Gefängnis, ehe sie wieder freikam bzw. in Abschiebehaft verlegt wurde.

Seit 2022 trägt sie eine Fußfessel und darf sich nur innerhalb eines 112-Kilometer-Radius rund um ihre New Yorker Wohnung bewegen – außer eben für „Dancing With The Stars“.