Es wäre wohl eine kleine Sensation für die österreichische Fernsehlandschaft: Einem ORF-Insider zufolge soll kein anderer als Bruce Darnell (67) in der kommenden Staffel von „Dancing Stars“ in der Jury sitzen. Der gebürtige US-Amerikaner ist seit Jahren ein fixer Bestandteil der deutschen TV-Welt und sorgte bereits in Formaten wie „Germany‘s Next Topmodel“ oder „Das Supertalent“ für gute Quoten.

Neuer Job für Bruce Darnell?

Laut „Style up Your Life“ will er seine Expertise nun auch am österreichischen Parkett einbringen. Der 67-Jährige wurde laut dem Insider bei Dreharbeiten für die kommende Staffel gesichtet. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Darnell, der ursprünglich aus Colorado stammt, ist seit Mitte der 2000er-Jahre Teil der Unterhaltungsbranche. Bereits als Model-Juror fiel er durch sein extrovertiertes Verhalten und seine lustigen Sprüche auf. Seine denglischen (Mischung aus Deutsch und Englischen) Sprüche haben längst Kultstatus erlangt.

Darnell begann seine Modelkarriere Anfang der 1980er und lief in den letzten Jahrzehnten immer wieder für bekannte Luxusmarken wie „Kenzo“, „Hermès“ oder „Issey Miyake“. Zudem ist er seit den 90ern ein gefragter Laufstegcoach und Choreograf. Somit würde der 67-Jährige bereits jahrzehntelange Erfahrung in der Branche und die nötige Expertise für den Job bei „Dancing Stars“ mitbringen.