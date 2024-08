Über zwei Jahrzehnten nach dem Ende der legendären „Baywatch“-Serie können Fans sich über ein Wiedersehen mit den Darstellerinnen und Darstellern der Rettungsschwimmer von Malibu freuen. Schauspielerin Nicole Eggert, bekannt für ihre Rolle als Summer Quinn, hat eine neue Serie namens „After Baywatch: Moments in the Sun“ produziert - mehr als 35 ehemalige Seriendarsteller sprechen darin über ihre Zeit am Rettungsschwimmer-Set. Der heute 43 Jahre alte ehemalige Kinderstar Jeremy Jackson sorgt dabei für besonders viel Aufmerksamkeit.

Jackson war zehn Jahre alt, als er in den „Baywatch“-Cast aufgenommen wurde, um den Sohn von David Hasselhoffs Charakter Mitch Buchannon zu spielen. Aufzuwachsen neben Sexsymbolen wie Pamela Anderson und Carmen Electra war dabei offenbar nicht leicht für ihn.

„Aufwachsen bei „Baywatch“ war eine Qual“, erzählt Jackson in der Miniserie. „Ich war zu jung, um mit den Mädchen zu schlafen, aber alt genug, um sie zu begehren.“ Er gibt freimütig zu: „Also schlich ich mich oft in die Umkleideräume der Frauen und nahm ihre dreckigen Bikinis mit.“ Eggert sei dabei sein besonderer Liebling gewesen.

Michael Berk, Carmen Electra, Matthew Felker, Jeremy Jackson, Nancy Valen, Michael Bergin, Brandy Ledford, Michael Newman, Erika Eleniak, Alexandra Paul, Jaason Simmons, Nicole Eggert, Traci Bingham, und David Chokachi bei der Premiere von "After Baywatch: Moment in the Sun" © AP / Richard Shotwell

Drogen und Körperverletzung

Während seiner letzten Jahre bei der Show hatte Jackson schließlich zunehmend mit Drogen zu kämpfen, verfiel der Crystal-Meth-Sucht. „Einmal fragte mich David Hasselhoff, „Rauchst du Gras oder so etwas?“ Ich dachte, „Sie denken, ich rauche Gras? Ich konnte ihnen nicht die Wahrheit sagen“, erinnert er sich. In der Dokumentation bricht er nun sein Schweigen: „Wenn du fünf Tage ohne Schlaf warst, Crystal Meth geraucht hast und jemand fragt, ‚Bist du okay?‘ ist das das schrecklichste Erlebnis.“

Zum Ende der Serie wurde Jackson mehrmals wegen Drogenvergehen verhaftet. Er ließ sich schließlich selbst in eine Reha einweisen. „Mein Leben glitt mir durch die Hände wie Sand“, resümiert er heute.

„Baywatch“ drehte sich von 1989 bis 2001 um ein Team von Rettungsschwimmern. In „After Baywatch: Moments in the Sun“ werden die besten Momente und Hintergrundinfos der erfolgreichen Serie zusammengetragen. Mitproduziert von “Baywatch“-Star Nicole Eggert, die ihre Brustkrebsdiagnose im Dezember 2023 bekanntgab. Aktuell erholt sich die Schauspielerin gut, wie sie in „People“ Magazine verriet.