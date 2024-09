Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Knallroter Sarg, Zylinder, Radetzkymarsch und große öffentliche Anteilnahme: Sein Begräbnis war der letzte große Auftritt des Society-Löwen und Unternehmers Richard Lugner.

Diie 52-jährige Tochter des norwegischen Königs Märtha Louise traute sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Eheschließung mit dem selbst ernannten Schamanen Durek Verrett war im Vorfeld sehr umstritten.

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett haben sich im Kreis der norwegischen Königsfamilie getraut. © IMAGO / Heiko Junge

Der 54-jährige Mediziner aus San Diego will laut US-Medienberichten seine Schuld einräumen, das Narkosemittel Ketamin für Perry beschafft zu haben.

Matthew Perry hatte hohe Menge Ketamin im Blut | Matthew Perry hatte hohe Menge Ketamin im Blut © APA/AFP

Beim Treffen ehemaliger „Baywatch“-Schauspieler erinnert sich der ehemalige Kinderstar Star Jeremy Jackson an sein Heranwachsen inmitten von Sexsymbolen.

Jeremy Jackson (Mitte) war zehn Jahre alt, als er zum „Baywatch“-Cast stieß © IMAGO

Die Filmfestspiele von Venedig sind auch heuer wieder ein Schaulaufen des Who-is-who des Filmgeschäfts. Die besten Bilder:

Einen Tag vor seinem 30. Geburtstag sagte der Künstler alle geplanten Konzerte ab. Er wolle sich nun alle Zeit nehmen, um sich zu erholen.

Der DJ Felix Jaehn nimmt sich aus gesundheitlichen Gründen eine Auszeit © IMAGO/APress

Die aus Kärnten stammende Moderatorin gewann „Schlag den Star“ auf ProSieben gegen Sängerin Vanessa Mai. Dass sie ihr Preisgeld nicht, wie andere Stars, spendet, sorgt für Diskussionen.

Die beiden seien am vergangenen Wochenende tragischerweise am selben Tag verstorben, es gibt keine Angaben zu den Todesursachen. Carey sei in großer Trauer.

Manchmal verdient die Liebe eine zweite Chance. Das dachten sich auch etliche Promis bereits. Wir haben uns angesehen, welche Stars es mehrmals miteinander versucht haben.

Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende!