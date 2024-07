Die australische Schauspielerin Margot Robbie (34) und ihr Mann Tom Ackerley (34) sollen erstmals Eltern werden, wie das „People“-Magazin berichtet. Das hätten mehrere Insider gegenüber dem Medium ausgeplaudert, eine offizielle Bestätigung des Paares steht aber noch aus.

Am Set kennengelernt

Robbie und der Brite lernten sich 2013 am Set von „Suite française“ kennen und lieben, er war dort als Regieassistenz tätig, die 34-Jährige agierte vor den Kameras. Das Paar gab sich 2016 im Rahmen einer romantischen Zeremonie in Byron Bay, Australien, das Ja-Wort. In den vergangenen Jahren haben sich die beiden auch ein Standbein als Produzenten aufgebaut, gründeten 2014 die Firma „LuckyChap Entertainment“. Diese produzierte Kinoerfolge wie „Barbie“, „Birds of Prey“ oder „I, Tonya“.

Vor einigen Wochen sprach Ackerley erstmals über die Beziehung zu dem Schauspielstar, sie würden Berufliches und Privates nicht trennen. Gegenüber der „Sunday Times“ schwärmt er: „Wir verbringen 24 Stunden am Tag miteinander.“ Für die 34-Jährige war es wohl Liebe auf den ersten Blick, wie sie in einem Vogue-Interview 2016 verrät: „Wir waren schon so lange befreundet. Ich war immer in ihn verliebt. Aber ich dachte: ‚Oh, er wird mich nie zurücklieben‘“.