Er hat sich getraut: Jamie Oliver (49) hat wieder geheiratet. Der britische TV-Koch hat seiner Frau Jools (49) zum dritten Mal das Ja-Wort gegeben. Das Paar hat nach 24 Jahren Ehe das einst gegebene Versprechen erneuert und damit eine Tradition fortgesetzt. Denn bereits 2023 sagten die Olivers auf den Malediven „Ja“ zueinander.

Besondere Trauung in Las Vegas

Dieses Mal ging es nach Las Vegas. Standesgemäß wurden sie dort in der „Graceland Wedding Chapel“ von einem Elvis-Double getraut. Die lustige Aktion sollte eine Hommage an ihre erste Hochzeit im Jahr 2000 sein, bereits damals besiegelte der King of Rock ’n’ Roll ihren Bund fürs Leben. Mittlerweile haben die beiden eine kunterbunte Großfamilie, ihre drei Töchter und zwei Söhne krönten ihr Liebesglück.

Die Zeremonie war ein großer Liebesbeweis, denn die 49-Jährige ist seit Jahren ein großer Elvis-Fan. „Danke, dass du meine LIEBE zu Elvis erwiderst 🤍 Ich weiß, dass es in dieser Ehe „3“ Leute gibt. Aber du verstehst mich wie kein anderer!“ Und im selben Posting kündigte sie an: „Abwarten und sehen, was ich für unseren 25. geplant habe“, teilt sie via Instagram.

Das Eheversprechen zu erneuern, ist nichts Ungewöhnliches. Gerade zu Ehe-Jubiläen sagen viele Paare noch einmal „Ja“. Lauren und David Blair aus Nashville (US-Bundesstaat Tennessee) spielen jedoch in einer eigenen Liga: Sie heirateten erstmals 1984 und gaben sich in den letzten 40 Jahren insgesamt 109-Mal das „Ja“-Wort. Damit haben sie den Titel „World‘s most married couple“ sicher.