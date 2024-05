Am Sonntag ging der monegassische Formel-1-Rennfahrer Charles Leclerc beim Grand Prix in Imola für Ferrari an den Start – und kam nicht allein zum italienischen Austragungsort. Gemeinsam mit seiner Freundin Alexandra Saint Mleux und dem süßen Vierbeiner Leo spazierte der 26-Jährige durch das Fahrerlager. In sozialen Medien ist Leo bereits bekannt: Auf Instagram erhielten Fotos des Hundes über drei Millionen Likes, also fast dreimal so viel positives Feedback, wie Leclercs durchschnittliche Postings sammeln.

Der Rennfahrer nahm den jungen Golden Retriever vor etwa einem Monat bei sich auf. „Ich hatte schon immer Hunde in meiner Familie, aber nie einen eigenen. Und ja, er ist letzten Montag dazugekommen und er ist großartig“, erzählte er begeistert vor dem Großen Preis in China. Wenn der Ferrari-Star einmal keine Zeit hat – immerhin muss er an rund 24 Grand Prix pro Jahr teilnehmen – kümmert sich seine Freundin um den Welpen.