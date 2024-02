Zum neunten Mal darf Model und Zweifach-Mama Lena Gercke ihren Geburtstag auch an dem Tag feiern, an dem sie geboren wurde. Denn 2024 gibt es wieder einen 29. Februar. „Ich weiß ja nicht, ob ihr‘s alle mitbekommen habt, aber morgen ist endlich wieder ein Schaltjahr und das heißt, es gibt meinen echten Geburtstag“, freute sich die einstige „Germany’s Next Topmodel“-Gewinnerin bereits am Vortag auf Instagram.

Und auch andere Promis teilen sich das Schicksal mit dem Model: Auch Ex-Ehefrau von Til Schweiger, Dana Schweiger, Schauspielerin Vanessa Jung oder Autor Benedikt Wells haben beispielweise am 29. Februar ihren Ehrentag.