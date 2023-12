Neue Liebe für den Rammstein-Frontmann? Joelle Marie Jaracz ist laut der „Bild“-Zeitung Studentin, modelt und hat über 100.000 Follower auf Instagram; neue Fotos zeigen sie gemeinsam mit Till Lindemann händchenhaltend in Paris. Lindemann und die 20-Jährige sollen sich vor einigen Monaten in Düsseldorf kennengelernt haben.

Fotos, die aufgetaucht sind, zeigen Joelle Marie Jaracz auch in der in Verruf geratenen „Row Zero“, direkt an der Bühne. Mehrere Frauen werfen dem Rammstein-Frontman übergriffiges Verhalten bei den Konzerten und After-Show-Partys vor. Dieser hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Die Berliner Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen gegen den Rockstar Ende August eingestellt. Die Band Rammstein hatte die Fans gebeten, sich nicht an Vorverurteilungen zu beteiligen. Bei den jüngsten Konzerten der Rammstein-Tournee gab es immer wieder Proteste.