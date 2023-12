Am 24. Juni dieses Jahres hätte für Madonna alles vorbei sein können. Infolge einer schweren bakteriellen Infektion verlor die 65-jährige Sängerin in ihrer Wohnung in New York City das Bewusstsein. Sie wurde jedoch rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Medien berichteten, dass sie sogar wiederbelebt werden musste.

Der Start ihrer „Celebration“-Welttournee musste daraufhin verschoben werden. Im Oktober ließ sich die „Queen of Pop“ aber nicht länger hinhalten und feierte einen gigantischen Tournee-Auftakt in London.

Kinder besorgt, aber mit Vertrauen

Mittlerweile sind Madonna und ihre Entourage in den Staaten. Am Samstag performte die Ausnahmekünstlerin vor ihren Fans im Barclays Center in New York und zeigte sich dabei dankbar und demütig. „Die Tatsache, dass ich heute hier bin, ist ein f***ing Wunder. Es sind so viele Menschen in diesem Raum, die mit mir im Krankenhaus waren“, erzählte sie auf der Bühne. Sie berichtete weiter, wie sie ohnmächtig wurde und auf der Intensivstation aufwachte, und dankte einer besonderen Frau, die ihr geholfen hatte.

Ihre Fans feiern das schnelle Comeback und die „Celebration Tour“-Auftritte ihres Idols natürlich, bei ihren Kindern regiert hingegen noch die Sorge um ihre Gesundheit. Lourdes (27), Rocco (23), David Banda (18), Mercy James (17) und die Zwillinge Stella und Estere (10) würden nicht wollen, dass sich die Sängerin zu früh zu sehr verausgabe, berichtete eine Quelle dem „UsWeekly“-Magazin. Sie würden aber natürlich die Leidenschaft für die Musik ihrer Mutter kennen und darauf vertrauen, dass sie auf ihren Körper hört und einen Gang zurückschaltet, falls es notwendig wäre.

Ihr Tourneekalender ist auf jeden Fall dicht gedrängt. Vor Weihnachten performt die Sängerin noch am 18. und 19. Dezember in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. ihre größten Hits. Nach dem Jahreswechsel geht es dann am 8. Jänner in Boston weiter. Allein im ersten Monat 2024 sind elf Termine in sechs verschiedenen Städten angesetzt.