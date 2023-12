Bryan Adams und Prinzessin Diana pflegten zu Lebzeiten der Ex-Frau von King Charles eine innige Freundschaft. Der kanadische Sänger spricht nun offen über seine Zeit mit Diana.

Adams wollte Diana „ein bisschen“ von ihrem Schicksal bewahren

„Wir hatten wirklich sehr, sehr gute Gespräche, das muss ich sagen. Tatsächlich ist es seltsam und surreal, darüber nachzudenken“, wird Adams in der „Bunte“ zitiert. Der heute 64-Jährige erzählt zudem auch, wie er Diana einst kennengelernt hat. Die „Königin der Herzen“ wurde ihm auf einem Flug vorgestellt.

Viele hatten damals gedacht, dass er das Lied wegen der Hochzeit von Charles und Diana geschrieben hatte. „Ich sagte: ‚Ich habe deinen Namen einmal in einem Lied verwendet‘ und Diana sagte: ‚Ja, ich weiß, sehr lustig.‘ Eigentlich würde ich es gerne noch einmal hören“, erinnerte er sich an die erste Begegnung. Und erzählte weiter: „Also schickte ich ein Exemplar an den Kensington Palace, bekam eine Einladung zum Tee zurück und so wurden wir Freunde.“

Ihre Freundschaft verfestigte sich mit der Zeit. Prinzessin Diana zu treffen „war eines der großartigsten Dinge, die mir passiert sind“, sagte Adams im Interview. Schließlich wird er gefragt, ob er versucht habe, Diana von ihrem Schicksal einer unglücklichen Ehe zu bewahren. Der Musiker antwortet daraufhin: „Vielleicht, ein bisschen.“

Mehr als Freunde waren die beiden aber nie, wie Adams vehement betont: „Wir waren einfach … wir waren gute Freunde.“