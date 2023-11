In der Fernsehlandschaft ist Bruce Darnell (66) eigentlich als optimistischer Strahlemann bekannt. Doch als der ehemalige Juror von „Germany‘s Next Topmodel“ am Montagabend bei der Präsentation der neuen Kampagne des deutschen Familienministeriums eine Rede hielt, gab er etwas sehr Persönliches preis. Darnell sprach über sein eigenes Schicksal: „Es ist eine bewegende Geschichte für mich, denn ich bin auch in der Kindheit missbraucht worden“.

Kampagne als Schlüssel zur Selbstliebe

Die Person, von der Darnell missbraucht wurde, sei sein ehemaliger Nachbar gewesen. Der TV-Star war zum damaligen Zeitpunkt sechs oder sieben Jahre alt gewesen: „Das ist schon lange her“. Der Choreograf erwähnt auch, dass er mit seinen Eltern nicht über die Vorfälle gesprochen hätte. Die Mitarbeit an der Kampagne habe dem 66-Jährigen geholfen, sich selbst wieder zu lieben.

Die Initiative des Bundesfamilienministeriums und der Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierungen will Erwachsene sensibilisieren und ihnen dabei helfen, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen schneller zu erkennen.