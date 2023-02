Feminismus, "Body Positivity" und Diversität: Schlagworte, die in der Gesellschaft immer größer geschrieben werden, wichtige Themen, auf die etliche Frauen und auch immer mehr Männer pochen. Und doch reißen die Shows nicht ab, in denen es um die Vermarktung des Aussehens geht. Morgen stellt sich zum 18. Mal die Frage "Wer wird Germany's next Topmodel?". Und die Begeisterung für die Sendung scheint nicht enden zu wollen: Bei den Zuseherinnen und Zuseher und natürlich auch bei den insgesamt 29 Kandidatinnen.

In der letztjährigen Staffel drehte sich "alles um das Thema Diversity", rührte ProSieben die Werbetrommel. Die Nachfrage nach Vielfältigkeit war so stark wie nie zuvor und so suchte "Model-Mama" Heidi Klum nach Models unabhängig von Alter, Größe oder Konfektion –eine 51-Jährige erreichte dann auch Platz drei. 2021 konnte eine Transfrau gewinnen. Und heuer? Ein paar "curvy" Frauen und unterschiedliche Ethnien sind vertreten, da hört es allerdings mit der Diversität, die im vergangenen Jahr propagiert wurde, auch wieder auf. Schon vom Alter her gibt es heuer keinen Ausreißer. Die Älteste von ihnen ist gerade einmal 26 Jahre alt. Also doch nur ein kurzes Reiten auf der Hype-Welle.

Kritik gibt es dafür auch bereits auf TikTok und Co., wo sich User zu dem Thema Diversität melden. Ehemalige Kandidatinnen beschwerten sich auch in den sozialen Medien oder sogar in anderen Fernseh-Formaten wie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" über die Herangehensweise der Produzenten, teilten ihre Sicht der Dinge und versuchten damit, anderen jungen Frauen vor Augen zu führen, dass es primär um die Einschaltquoten und nicht nur darum geht, jungen Frauen den Traum des Modeldaseins zu erfüllen.

Solche negativen Schlagzeilen und die Kritik tun der Beliebtheit der Sendung allerdings keinen Abbruch. Donnerstags schalten immer noch durchschnittlich mehr als zwei Millionen Menschen ein: Als Zuseher fiebert man bei den ersten Laufsteg-Erfahrungen mit, hat ganz schnell eine Favoritin und eine deklarierte Feindin, die meist als besonders gemein dargestellt wird. Und am beliebtesten ist seit Staffel eins das gefürchtete Umstyling, bei dem immer wieder Szenen so zusammengeschnitten werden, dass die jungen Frauen als hysterisch weinende Zicken dargestellt werden. Das bringt nämlich auch den gewünschten Marktanteil.

2022 saßen bei besagter Folge knapp 2.7 Millionen vor dem Fernseher. Im Vergleich: Das Finale sahen sich hingegen lediglich 1.9 Millionen an. Ein Grund könnte auch sein, dass diese eine Live-Folge ist, in der kein Filmteam die Ausschnitte so zusammenfügen kann, dass es besonders unterhaltsam wird. Inszenierung ist alles – und die folgt dem immer gleichen Muster, Action soll entstehen, "Drama, Baby!", verlautbarte Bruce Darnell bereits vor Jahren in der Sendung. Die Einschaltquoten sprechen für diese Taktik. Und viele wollen immer noch das neue "Topmodel" von Heidi Klum werden.

Im vergangenen Jahr konnte mit Lou-Anne eine Klosterneuburgerin gewinnen und auch heuer sind drei Teilnehmerinnen aus Österreich dabei: Die 18-jährige Elsa erklärt ihre Teilnahme so: "Ich passe einfach zu dem Modelleben." Auch die gleichaltrige Lara ist dabei. Mit ihren Tattoos und Piercings sticht sie hervor und hat ihre Affinität für Mode bereits als Kind ausgelebt, als sie ihre erste Nähmaschine bekam. Melina, ebenfalls 18, will mit ihren Kurven verzaubern und meint: "Ich bin so froh, dass dieses Jahr auch wieder 'Curvys' dabei sein können." Froh über die Diversität, die nur noch in Spuren vorhanden ist.