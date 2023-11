Erst Anfang 2023 trennte sich Moderatorin Sylvie Meis (45) von ihrem zweiten Ehemann Niclas Castello (45). Das Single-Dasein genoss die gebürtige Niederländerin aber nicht lange. Im September hat sie den Unternehmer Wim Beelen (47) in Amsterdam kennengelernt, als ihr Sohn Damian van der Vaart einen Vertrag bei Ajax Amsterdam unterschrieb. Es funkte sofort zwischen den beiden. In den vergangenen Wochen zeigte sich das Paar bereits mehrmals auf diversen Events, wie der Hochzeit von Promi-Dermatologin Emi Arpa.

Auf Wolke 7

Auf ihrem Instagram-Profil lässt Meis ihre Fans nun auch an ihrem Liebesglück teilhaben. Am Wochenende postete sie ein Bild von ihrer Date Night mit Beelen in Amsterdam. In schicken Outfits - sie trug einen schwarzen Blazer und er ein dunkelblaues Hemd - und mit einem Glas Weißwein posierte das Paar für die Kamera. Zu dem Bild fügte Meis ein Herz und ein Unendlich-Symbol hinzu.