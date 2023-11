Rasante Verfolgungsjagden auf den Besen, erbitterte Schlachten in Hogwarts, Flüge mit Hippogreifs und Drachen – die „Harry Potter“-Filme standen nicht nur für jede Menge Zauberei, sondern auch für atemberaubende Spezialeffekte und waghalsige Stunts.

Einer dieser Stunts veränderte das Leben von David Holmes wohl für immer. Holmes war zehn Jahre lang das Stuntdouble von Daniel Radcliffe alias Harry Potter. Im siebenten Teil der Saga, „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes - Teil 1“, probte der Stuntman gerade eine Flugszene mit einer Explosion, als er unkontrolliert zu Boden stürzte. Er blieb bei Bewusstsein, sagte aber sofort: „Ich kann meine Beine nicht spüren.“ Tragischerweise konnte Holmes das nach dem Unfall nie mehr, denn der Brite brach sich bei dem Sturz das Genick und ist seitdem gelähmt.

Der Unfall war für alle am Set ein Schock, ganz besonders für Daniel Radcliffe, den Holmes in den Actionszenen vertrat. Im ersten Trailer zur Dokumentation „David Holmes: The Boy Who Lived“ ist zu sehen, wie nahe ihm das Schicksal seines Kollegen ging. „Es ist ungerecht. Er hätte das niemals alles durchmachen sollen“, sagt der Schauspieler mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen.

Sky und HBO holten sich Radcliffe als ausführenden Produzenten mit ins Boot. Auch wenn die Dokumentation einen tragischen Hintergrund hat, wolle der „Harry Potter“-Star über das Leben seines Freundes nicht als Tragödie sprechen.

„Die Art und Weise, wie sein Leben das Leben der Menschen um ihn herum beeinflusst hat, ist so weit davon entfernt, wie nur irgendwie vorstellbar“, stellt Radcliffe klar.

David Holmes beweist Willensstärke

„Vor meinem Unfall ging es nur darum, cool und ein Stuntman zu sein. Jetzt geht es darum, präsent zu sein. Ich habe so viel Liebe in meinem Leben. Ich habe viele großartige Freunde, ich bin so glücklich“, erzählt der 42-Jährige. Er hätte bislang ein verrücktes Leben gehabt, mit vielen Hochs, aber auch Tiefs. Er sei aber immer in der Lage gewesen, auch an den dunkelsten Orten Licht zu finden.

Stuntman zu sein, sei seine Berufung gewesen, „der beste Job der Welt“. „Ich bin geflogen – nichts ist damit vergleichbar.“ „David Holmes: The Boy Who Lived“ ist ab 15. November beim US-amerikanischen Streaminganbieter HBO Max zu sehen.