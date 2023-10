Verliebt, verlobt, verheiratet? Scooter-Frontman H.P. Baxxter (59) und seine 22-jährige Freundin Sara sind offenbar verlobt. „Ja, es stimmt - Sara und ich haben uns verlobt. Wir waren jetzt ganz romantisch mit einem Rolls-Royce-Oldtimer in den Highlands unterwegs, waren auf der Isle of Skye. Da habe ich dann um Saras Hand angehalten.“ So beschreibt Baxxter den romantischen Antrag in Schottland der „Bild“-Zeitung. Wann und wo die Hochzeit stattfinden soll, ist noch unklar. „Das kommt dann alles noch. Jetzt sind wir erst einmal happy.“

Laut „Bild“ ist die neue Frau an der Seite des 59-Jährigen gebürtige Münchnerin, 22 Jahre alt und studiert Immobilienwirtschaft in Hamburg. In Hamburg sollen sich die beiden auch kennengelernt haben: „Es hat gleich richtig gefunkt zwischen uns.“ Baxxter wird im nächsten März 60 Jahre alt, seine Freundin Sara ist 22 Jahre alt - viele Fans fühlen sich bemüßigt, den Altersunterschied bei seinen Social-Media Posting zu thematisieren.

Es gibt aber auch viele positive Kommentare, die ihn bestärken:

„Mein Gott was für „gehässige“ Kommentare es Hier gibt.Es gibt jüngere Menschen deren Geist deutlich älter ist, jbd umgekehrt auch UND WAS GEHT DAS UNS AN? Die Hauptsache Sie sind glücklich zusammen. Alles Liebe wünsche Ich Euch Beiden aus der Schweiz Mirjam Marina 🙏🙏🙏🪻🪻🪻🐞🐞🐞❤️❤️❤️🇨🇭“

„Lass dich nicht runterziehen...wo die Liebe hinfällt...genieße es...ich gönns dir“