Aus Platzmangel hagelte es unlängst Absagen für Schülerinnen und Schüler von Grazer Wunsch-Gymnasien, zu deren Besuch sie sich im Herbst angemeldet hatten. Trotz teilweise bester Schulnoten fanden 245 Schüler heuer keinen Platz – die meisten von ihnen aus Graz-Umgebung. Alleine das BRG Petersgasse und die HIB Liebenau mussten wegen mangelnder Kapazitäten mehr als 100 Kinder aus den südlichen Nachbargemeinden ablehnen. Die betroffenen Eltern wurden an andere AHS-Standorte verwiesen.

Wie sich nun zeigte, dürfte aber nur ein Teil der Kinder tatsächlich an anderen Grazer Gymnasien unterkommen. Für die 245 Schülerinnen und Schüler, die nicht an ihren Wunsch-Gymnasien untergekommen waren, verfügten übrige AHS-Standorte in der Stadt im März nur noch über 82 freie Plätze. „Einige Familien haben aufgegeben und geben ihre Kinder nun trotz super Zeugnissen notgedrungen in Mittelschulen“, berichtet eine Mutter aus dem Süden von Graz.

„Wenn so viele Kinder AHS-taugliche Noten haben, kann etwas nicht stimmen“

Im Kleine-Zeitung-Forum wurde eifrig über das Thema diskutiert. Zahlreiche Userinnen und User äußerten ihre Meinungen zum Platzmangel an Grazer Gymnasien. Viele von ihnen meinten, man müsse das Können und die Bedürfnisse der Kinder in den Vordergrund stellen. Eltern dürften nicht auf dem AHS-Schulweg beharren, sollte dieser Weg für ihre Kinder nicht der richtige sein, meint beispielsweise „Akasha“: „Das Problem liegt auch darin, dass jede Menge Kinder in die Gymnasien gestopft werden, die nicht fähig sind, dieses auch zu bewältigen. Allein ich kenne drei solcher Eltern. Die Kinder mussten unbedingt ins Gymnasium gestopft werden und nach spätestens ein oder zwei Jahren wechselten sie in die Mittelschule, weil sie den Stoff nicht bewältigen konnten (...).“

Auch „theissue“ ist überzeugt, dass gute Noten in der vierten Klasse alleine kein ausschlaggebendes Indiz für die AHS-Reife seien und schreibt: „Wenn so viele Kinder AHS-taugliche Noten haben, kann auch etwas nicht stimmen. (...) Aber das kenne ich aus der VS meiner Kinder. Da wurden auch in der 4. Klasse Kinder zur AHS-Reife ‚getuned‘. Und in der Unterstufe kam dann das böse Erwachen als Sohnemann und Töchterlein plötzlich Leistung bringen mussten und elterliches Zutun in Form der Lernunterstützung erforderlich war (...).“

Doch nicht nur die AHS-Reife wird im Forum diskutiert, sondern auch der Umstand, dass der Platzmangel vorrangig Kinder aus Graz-Umgebung betrifft, wie „axe“ meint: „Wenn Bewohner aus GU unbedingt in ein Grazer Gymnasium wollen, warum sollten dann Grazer Kinder zurückstecken? Ich versteh das Problem nicht. Einerseits wollen die GU-Gemeinden sich nicht in Graz eingemeinden lassen (verständlich) aber andererseits auf Biegen und Brechen die Grazer Infrastruktur nützen? Erinnert ein bisschen an Rosinenpickerei.“

„Keine Selektion, keine Benachteiligung, keine Spezialisierung“

Doch nicht nur über das Bestreben von Eltern, ihre Kinder in AHS-Schulen unterzubringen oder die Problematik für Schüler aus Graz-Umgebung wird debattiert, sondern auch über neue Schulformen. „regiro“ meint: „Gemeinschaftsschule bis 12 oder sogar 16 – keine Selektion, keine Benachteiligung, keine Spezialisierungen, ab 16 dann Aufteilung in die eigenen Wunschrichtungen (...).“

Auch „petera“ ist von der Idee der Gemeinschaftsschule überzeugt: „Ich habe noch eine viel bessere Lösung: Gemeinschaftsschule bis 14 und danach können die jungen Erwachsenen selbst entscheiden, was das Beste für sie ist. Und mit 14 hat sich der Bildungsstand unter den Kindern angeglichen und die Talente und Neigungen sind auch viel klarer.“

„Einfache Lösung: Aufnahmeprüfung“

Um das Problem des Platzmangels in den Griff zu bekommen, sprechen sich einige Forumsteilnehmer für Aufnahmetests für Gymnasien aus. Davon überzeugt zeigt sich etwa „Gun125“: „Einfache Lösung: Aufnahmeprüfung. Habe ich auch vor 60 Jahren überlebt“, oder „Leserin777“: „(...) Aufnahmeprüfung und das Problem löst sich von selbst. Volksschulnoten sagen heutzutage nichts über AHS-Reife aus.“

Auch „Lepus52“ ist für einen Aufnahmetest: „Früher gab es Aufnahmeprüfungen. Das wäre auch wieder sinnvoll (...)“, genau wie „praesent“: „Aufnahmeprüfungen – und zwar seriös und aussagekräftig – das ist zumutbar. Ich hab‘s ja auch überlebt. Es darf nicht sein, dass bestens geeignete Kinder aus GU keinen Platz bekommen, während Grazer (...) aufgenommen werden (...).“

Entgegen zahlreicher Fürsprecher für Aufnahmetests meint „Molden“: „(...) Leider sagen Aufnahmeprüfungen nichts über Wissen und Können aus. Hatte in der HAK-Aufnahmeprüfung damals das beste Ergebnis meines Jahrganges und durfte die 1. Klasse dann zweimal machen.“