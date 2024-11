Am Montag wurde nach 30 Jahren politischer Debatte der neue Radweg am Joanneumring eröffnet. Damit ist nun der gut vier Kilometer lange Ringradweg rund ums Grazer Zentrum geschlossen - wenngleich es da und dort noch Engstellen gibt, etwa am Kaiser-Franz-Josef-Kai. Stellt sich die Frage: Was bedeutet dieser Lückenschluss für das Radfahren in der Schmiedgasse?

Seit Jahren kollidieren in der dortigen Fußgängerzone das subjektive Sicherheitsgefühl von vielen Fußgängern mit dem Drang mancher Radfahrer, rasch vorwärtszukommen. Offiziell erlaubt ist das Radeln in Schrittgeschwindigkeit, die Praxis sieht oft anders aus. Der Gemeinderat hat bereits heuer im April mit Hinblick auf die Radwege in der Neutorgasse und am Joanneumring beschlossen, nach dessen Fertigstellung ein Radfahrverbot in der Schmiedgasse zu prüfen. Einstimmig. Und das werde nun auch gemacht, heißt es aus dem Büro von Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne).

„Hier muss auch einmal an die Fußgänger gedacht werden“

Unsere Userinnen und User haben das Aus für Radfahrer in der Schmiedgasse im Kleine-Zeitung-Forum diskutiert. Einige sprechen sich klar für ein Aus für Radfahrer in der Schmiedgasse aus, wie Georgies meint: „Es wäre dringend an der Zeit, die Schmiedgasse zu entschärfen. Hier muss auch einmal an die Fußgänger gedacht werden!“ Auch ossigrazborn ist klar für das Verbot für Radfahrer: „Die Schmiedgasse ist für Fußgänger lebensgefährlich. Das kann jeder/jede im Gastroservice bestätigen, der/die Straße zum Servieren mehrfach queren muss!“

mbretter radelt erst gar nicht durch die Schmiedgasse und sagt: „Um die Schmiedgasse mache ich schon immer einen Umweg über die Raubergasse. Da kann man normal radeln. Die Schmiedgasse ist nicht zum Radfahren geeignet.“ Und hfg kritisiert die fehlende Ausgewogenheit im Verkehrsgeschehen: „In Graz passiert im Verkehr nur für die Radfahrer etwas. Fußgänger sind zwar deutlich in der Überzahl, werden aber völlig ignoriert. Eigentlich sollten alle zusammen existieren. Fußgänger, öffentlicher Verkehr, Radfahrer und Kfz. In Graz wird alles nur für Fahrradfahrer gemacht, obwohl speziell im Winter eher weniger unterwegs sind. Alle anderen Verkehrsteilnehmer und speziell alte Menschen sind der Stadtpolitik völlig egal. (...) Wir brauchen keine Fahrradautobahnen auf Kosten aller übrigen Verkehrsteilnehmer. Es gibt leider keine Ausgewogenheit.“

„Damit ist das Zentrum dann komplett abgeschnitten für Radfahrer“

Dass man die Schmiedgasse auf keinen Fall für Radfahrer sperren sollte, findet thesun: „Wäre ja absurd, damit ist das Zentrum dann komplett abgeschnitten für Radfahrer. Man muss nur die immer weiter in die Schmiedgasse ragenden Gastgärten wieder zurechtstutzen, dann ist alles kein Problem, vor 10 Jahren gab es die ja auch noch nicht in der extremen Form.“

Molden möchte sich gerne selbst ein Bild machen und lobt die Schmiedgasse als praktische Verbindungsstraße: „Ich muss mir das alles einmal erradeln. Muss öfter über die kleine Neutorgasse zum Joanneumring bzw. in die Stadt, bin gespannt wie dann die ganzen Verbindungen sind. Bis jetzt ging es durch die Albrechtgasse/Schmiedgasse … das wird jetzt ersetzt durch Neutorgasse/Kaiserfeldgasse … bzw. andere Quergassen, um z. B. zum Moser zu kommen … da ist die Schmiedgasse halt echt praktisch als Parallelstraße, wo man überall abbiegen kann. Aber gut. Autofahrer würden jetzt sagen, dass dann alle Geschäfte zusperren und die Stadt ausstirbt, wenn da keiner mehr fährt … könnt ich als Radfahrer jetzt auch.“