Leserbriefe zu: „Fehlenden Arm übersehen: Arzt haftet für Kind“, 24. 1.

Mit Entsetzen habe ich gelesen, dass Eltern ein von ihnen gezeugtes Kind lieber hätten abtreiben lassen, weil es unvollkommenes Leben sei. Anhand dieses Zeitungsartikels können die Eltern dem Mädchen später einmal erklären, warum sie es lieber abgetrieben hätten, bevor es diese Tatsache von anderen erfährt – jeder kennt ja die Geschichte aus der Zeitung!

Glücklicherweise hat ein Arzt einen Fehler gemacht und dadurch ein Leben gerettet, was ja seine ureigenste Aufgabe ist (hippokratischer Eid). Diesem kleinen Mädchen, das eben so ist, wie es Gott gemeint hat, wünsche ich die grenzenlose Liebe seiner Eltern und den Eltern die Erkenntnis, dass es eine sehr erfüllende und schöne Aufgabe ist, so ein besonderes Kind ins Leben zu begleiten. Monika Kaimer, Treffen am Ossiachersee

Geringe Einschränkung

Der sichtlich vorliegende ärztliche Kunstfehler ist die eine Sache, die Argumentation der Klage – „wir hätten uns für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden“ – vor Gericht um vollen lebenslangen Unterhalt die andere! Ich möchte jedenfalls nicht in der Haut des armen Mädchens stecken, das eines Tages erfährt, dass es, bei richtiger Diagnosestellung durch den Arzt, nicht auf der Welt wäre!

Ausgehend von der körperlichen, nicht geistigen, Behinderung des Kindes, spricht nichts gegen eine völlig normale Entwicklung – erfahrungsgemäß kommen die Kinder mit dieser Art der Behinderung sehr gut zurecht, sie sind in ihrem täglichen Leben nur minimal eingeschränkt! Eines Tages könnten es die Eltern tief bereuen, eine derart unüberlegte Klage eingereicht zu haben! Dr. Georg-A. Breisach (Kinderarzt), Deutschlandsberg

Nicht verdient

Ich stelle mir vor, dass dieses Mädchen und andere Kinder eines Tages von diesem Artikel erfahren, und dass sie in der Schule von anderen Schülern wegen der Entschädigung beneidet und gemobbt wird, dass sie eines Tages ihren Eltern vorwirft, sie nicht wirklich zu lieben, weil sie sie abtreiben lassen wollten. Das hat ein liebenswertes Kind nicht verdient. Peter Dreesen, Klein St. Paul

Kein Schadensfall

Natürlich erwartet man sich von einem Facharzt, dass er verantwortungsvoll verlässliche Diagnosen stellen kann, aber wird sich ein Arzt in Zukunft noch festlegen wollen?

Erfreulicherweise gibt es auch große Bemühungen um Inklusion für eine bessere Zukunft, denn eine Beeinträchtigung zu haben ist nicht gleichzustellen mit Unglücklichsein. Ein Mensch darf nie ein Schadensfall sein. Dip. Päd. Elisabeth Eder, Fürstenfeld

Fehler gehören dazu

Es gehört zum Wesen des Menschen, dass er fehleranfällig ist, schon im Mutterleib. Auch ein Gynäkologe ist ein Mensch. Auch ihm können also Fehler passieren. Eine Mutter darf ihr voraussichtlich behindertes Kind straffrei abtreiben. Der Arzt, auf dessen Fehler hin das Kind zur Welt kommen „musste“, wird in einem Ausmaß bestraft, dass es für ihn vermutlich existenzbedrohlich ist.

Wo bleibt das Lebensrecht des Kindes, auch wenn es wahrscheinlich behindert ist? Ich kenne unsere Welt nicht mehr! Es ist ein zweifellos wegweisendes Urteil der Höchstrichter in Richtung einer Verkehrung der Werte und einer Degeneration unserer Rechtsprechung! Johann Karner, Tauplitz