Der Tiergarten Schönbrunn hat einen imposanten Neuzugang: Ein 2,3 Meter langes Beulenkrokodil-Männchen ist in das Terrarienhaus eingezogen. Das 30-jährige Tier blickt auf eine bewegte Geschichte zurück: Es wurde zehn Jahre lang illegal in einem thüringischen Schrebergarten gehalten, bevor es von den Behörden beschlagnahmt und in die Auffangstation für Reptilien in München gebracht wurde.

Ein genetischer Glücksgriff

In Wien trifft das Männchen auf ein passendes Weibchen. Da Beulenkrokodile in Zoos selten sind, gilt das neue Paar als genetisch besonders wertvoll für den Erhalt der Zoopopulation. „Der Aufbau von Reservepopulationen ist essenziell“, betont Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. In der Vergangenheit konnte die Art in Mittelamerika nur durch gezielte Nachzucht und Auswilderung vor dem Aussterben bewahrt werden.

Erfolgreiche Zusammenführung

Der Transport von München nach Wien verlief reibungslos in einer spezialisierten Box. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase wurden die beiden Reptilien zusammengeführt – mit vollem Erfolg: Sie tauchten sofort gemeinsam ab, unternahmen sogar erste Paarungsversuche und liegen seither sowohl an Land als auch im Wasser gerne eng beieinander.