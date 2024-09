Rosie, die älteste Katze der Welt, ist mit 33 Jahren gestorben. Umgerechnet in Menschenjahren wäre sie 152 Jahre alt gewesen.

Die älteste Katze der Welt, Rosie, ist tot. Die flauschige Katze aus Norwich (Großbritannien) verstarb im stolzen Alter von 33 Jahren. Rechnet man dieses Alter in Menschenjahren um, wäre Rosie 152 Jahre alt.

Geboren in 1991

Ihre Besitzerin Lila Brissett, die Rosie als Baby adoptiert, ist sehr bedrückt. „Ich vermisse sie so sehr. Eines Tages war sie nicht fit und hat sich in den Gang gelegt und ist dort einfach gestorben. Es gab viele gute Erinnerungen, ich bin froh, dass wir eine gemeinsame Zeit hatten. Rosie, die im Jahr 1991 geboren wurde, übergibt den inoffiziellen Titel der ältesten Katze der Welt nun an die 28-jährige Flossie aus Kent (Großbritannien).

Die älteste Katze, die jemals gelebt hat, kommt aus den USA. Creme Puff aus Austin, Texas, wurde 38 Jahre und drei Tage alt. Sie verstarb im Jahr 2005.