Schockierende Momente, die er wohl so schnell nicht vergessen wird, erlebte ein Mann im Osten Thailands. Der junge Mann hatte sich kurz für ein Nickerchen hingelegt. Plötzlich wachte er wegen einer ungewöhnlichen Bewegung in seinen Boxershorts auf. Zu seinem Glück erkannte er sofort, in welcher Gefahr er sich befand. Eine Kobra hatte es sich auf der Suche nach einem kuscheligen und warmen Schlafplatz kurzerhand in seiner Unterwäsche gemütlich gemacht.

„Ich dachte zuerst, es sei ein Albtraum“, berichtete der Bursche, der den Schock seines Lebens erlitt. „Dann spürte ich das kalte Reptil und realisierte, dass es Wirklichkeit war.“ Doch er reagierte ruhig und besonnen, das dürfte ihm auch viel Leid erspart haben. Er blieb ruhig und bat ein Familienmitglied um Hilfe. Dieser alarmierte umgehend einen erfahrenen Schlangenfänger. Als dieser eintraf, hatte sich der Vorfall schon herumgesprochen. Zahlreiche Schaulustige standen um das Bett des Mannes herum.

© Screenshot Glomex

Was dann passiert, hat der Schlangenfänger Ner Khwai Tai auf einem Video festhalten lassen. Breitbeinig und stocksteif liegt der Mann auf seinem Bett und zeigt mit dem Arm – ohne den Rest des Körpers zu bewegen – auf die Stelle, an der die Kobra liegt. Mit einer Taschenlampe leuchtet sich der Schlangenfänger seinen Weg und stochert gleichzeitig mit einem langen, dünnen Haken-Stab in der Boxershorts herum.

Relativ rasch wickelt sich die Schlange schließlich um den Stab und lässt sich geschmeidig aus der Hose ziehen. Ihr Biss hätte tödliche Folgen haben können, glücklicherweise kam das Opfer ohne Biss davon und erlitt lediglich einen gehörigen Schrecken.

© Screenshot Glomex Video

Experten vermuten, dass die Kobra auf der Suche nach einem schattigen und kühlen Platz war, um der Hitze des Tages zu entkommen. Schlangen sind in Thailand, insbesondere in ländlichen Gebieten, keine Seltenheit, und Begegnungen mit ihnen kommen immer wieder vor. Dennoch bleibt ein Vorfall wie dieser äußerst ungewöhnlich.