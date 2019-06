Als erste Sportmarke zeigt der Hersteller Nike in seinem Flagship-Store in der Londoner Oxford Street Schaufensterpuppen mit Übergrößen.

Mode in Übergrößen

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Frauenabteilung des Nike-Flagshipstores in der Londoner Oxford Street © Nike

Das Sportmodelabel Nike hat in seiner neuen Frauenabteilung im Londoner Flagship-Store Plus-Size-Schaufensterpuppen enthüllt. Darüber hinaus arbeitet der Shop jetzt auch mit Schaufensterpuppen, die körperliche Einschränkungen aufweisen.



Der Grund für die gezeigte Vielseitigkeit ist die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen. "Mit der unglaublichen Dynamik des Frauensports im Moment ist der neu gestaltete Bereich nur ein weiterer Beweis für das Engagement von Nike, die Sportlerinnen zu inspirieren und sie zu unterstützen", so Sarah Hannah, Vice President Nike Women's EMEA, in einer Aussendung.

Passend dazu erschien vor kurzer Zeit der Werbefilm "Dream Further" zum Start der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich.

In dem Video wird die zehnjährige Makena Cook von diversen Fußballerinnen an die Hand genommen und bekommt zu spüren, wie vielversprechend eine Sportkarriere sein kann, wenn man sich selbst zutraut, es als Profisportlerin zu schaffen.