Über 40 Jahre kleidete der legendäre Modeschöpfers Yves Saint Laurent die Schauspielerin ein © (c) APA/AFP/PIERRE GUILLAUD (PIERRE GUILLAUD)

Für 900.000 Euro sind Kleider des legendären Modeschöpfers Yves Saint Laurent aus dem Besitz der französischen Filmdiva Catherine Deneuve versteigert worden. Bei der Auktion von Christie's in Paris erzielte eine Abendgarderobe aus der bekannten russischen Kollektion 1977/78 am Donnerstag mit 52.500 Euro den höchsten Preis. Sie übertraf den Schätzpreis um das Zehnfache.



Ein kurzes Kleid mit perlenbesetzten Fransen aus der Frühjahr-Sommer-Kollektion 1969, das Deneuve bei einem Treffen mit Regie-Altmeister Alfred Hitchcock trug, wurde für 42.500 Euro versteigert. Insgesamt standen 129 Stücke zum Verkauf, weitere werden nun über das Internet versteigert.

Viele Stücke übertrafen den Schätzpreis um ein Viefaches. Foto © (c) APA/AFP/ALAIN JOCARD (ALAIN JOCARD)

"Die Ausstellungswoche und die Versteigerung selbst haben meine Erwartungen übertroffen", erklärte die 75-jährige Deneuve nach der Auktion. "Christie's hat das Talent von Yves Saint Laurent gewürdigt, indem es seine Kreationen auf erlesene Weise ausgestellt hat."



Der Erfolg der Auktion hat alle Erwartungen übertroffen Foto © (c) APA/AFP/ALAIN JOCARD (ALAIN JOCARD)

Die lange Jahre mit Saint Laurent befreundete Schauspielerin ("Belle de Jour - Schöne des Tages", "Die letzte Metro") hatte einen Großteil ihrer Sammlung nach dem Verkauf ihres Hauses in der Normandie, wo sie die Kleider aufbewahrte, zur Versteigerung angeboten. Der 2008 verstorbene Modeschöpfer hatte Deneuve mehr als 40 Jahre lang eingekleidet und viele Kleider extra für sie entworfen.