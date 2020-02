Facebook

Die Knochen des Dinosauriers werden eingescannt © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Rund 210 Millionen Jahre früher und er hätte mit einer Umdrehung alles abgeräumt, was sich im Raum befindet. Rund sechs Meter lang und ein paar Tonnen schwer, da wäre von der Werkstätte in der geologisch-paläontologischen Abteilung im Naturhistorischen Museum nicht viel übrig geblieben. Ein paar Millionen Jahre später ist der Plateosaurus engelhardti für sein Alter zwar immer noch gut erhalten, aber es fehlen doch ein paar Knochen. In Sedimentgestein „natürlich verpackt“, wurde der Dinosaurier im Vorjahr aus der Schweiz angeliefert, als Dauerleihgabe des Sauriermuseums Frick, mit einer Bedingung: Das Tier muss präpariert und ausgestellt werden. Um im Jargon vergangener Zeiten zu bleiben: eine Mammutaufgabe, an der gerade eine Mitarbeiterin sitzt. Vor sich einen Sedimenthaufen, dazwischen ragen diverse Knochenteile heraus. Daraus soll am Ende des Jahres ein rund sechs Meter langer Dinosaurier werden.