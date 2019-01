Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Peter Alexander © APA/dpa/Jörg Schmitt

Zumindest diesen Schicksalsschlag hat Peter Alexander nicht mehr erleben müssen: Vor einer Woche war sein 55 Jahre alter Sohn Michael tot in seiner Wohnung nahe der türkischen Stadt Antalya aufgefunden worden, der Leichnam wurde inzwischen nach Wien überstellt. Rund um den Tod des „letzten Alexander“ wurde schnell die Sensationsmaschine in Gang gesetzt, von mysteriösen Umständen war die Rede. Die Wahrheit dürfte trivialer sein. Michael Neumayer, so der eigentliche Name der Familie, war seit Längerem schwer krank und erst unlängst wieder ins Krankenhaus eingeliefert worden, aus dem er sich aber offenbar selbst entlassen hatte.



Dieser Tod, man kann es nicht anders ausdrücken, ist das tragische Schlusskapitel einer regelrechten Auslöschung, die buchstäblich bis an die Grundfesten der Familie reicht. Peter Alexander selbst ist am 12. Februar 2011 im Alter von 84 Jahren gestorben. An diesem Tag hat ein Herz, das längst gebrochen war, endgültig zu schlagen aufgehört. Denn der große Unterhaltungskünstler, das Schwergewicht der leichten Muse, der Herold des Trostes, der die traumatisierte Nachkriegsgeneration mit seinen frohsinnigen Liedern und unschuldigen Filmen in die Arme genommen hat und den Menschen mit seiner bezaubernden Naivität die Hoffnung gab, dass alles wieder gut wird; dieser zuletzt gebrochene und verblassende Mann musste am eigenen Leib verspüren, dass das echte Leben ein anderes Skript für ihn bereithielt.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.