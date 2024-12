Carmen lebt in der östlichen Obersteiermark, Kornelia im westlichen Niederösterreich. Carmen, erst 29 Jahre, früher sportlich aktiv, spricht vier Sprachen und absolvierte ihr Master-Studium, als sie erkrankte. Kornelia ist 56, war 33 Jahre lang als Lehrerin tätig und immer ein fröhlicher Mensch. Sie brennt für Kunst und Kultur.

Zwei starke, engagierte Frauen, die nach ihrer Erkrankung bereits seit zwei Jahren ihre Wohnung nicht mehr verlassen können. Denn ME/CFS, eine chronische Multisystemerkrankung, die nach Infektionserkrankungen wie dem Epstein-Barr-Virus, Grippe oder Covid entstehen kann, nimmt den Schwerkranken die Energie, verursacht starke Schmerzen, macht bei etlichen Betroffenen Licht und Geräusche unerträglich. Ihr zentrales Diagnosekriterium ist die Post-Exertionelle Malaise (PEM), eine Verschlechterung der Symptomatik nach geringer körperlicher oder mentaler Anstrengung.

Wer aber nicht sichtbar ist, wird in unserer Gesellschaft nicht wahrgenommen, wird vergessen. Die im Schatten sieht man nicht.

Im August 2024 macht sich daher ein kleines Team auf den Weg, um den Alltag von zehn betroffenen Menschen zu zeigen, die an Myalgischer Enzephalomyelitis/dem Chronischen Fatigue Syndrom, kurz ME/CFS, erkrankt sind.

Brent Stirton, in den USA lebender Südafrikaner, vielfacher Gewinner des „Foto des Jahres“, ist schon oft vor großen Herausforderungen gestanden. Doch nun bleiben ihm bei einigen der Besuche nur wenige Minuten für die Fotografien – alles andere würde die Betroffenen überfordern.

Es ist eine Reise zu Menschen, die an ihrer Erkrankung, aber auch an einer katastrophalen Versorgungslage leiden. Es gibt in Österreich keine Spezialkliniken, ganz wenige spezialisierte Ärzte, bis vor kurzem kaum Forschung, wiederholt Fehlentscheidungen durch Gutachter, die den Anspruch auf Sozialleistungen prüfen. Carmen lebt im Einfamilienhaus ihrer Mutter, meist liegt sie im Dunkeln, ganz allein. Wenn an einem Tag zehn Minuten Kontakt mit ihr möglich sind, ist dies schon ein Erfolg. Heute kann Brent Stirton einige Minuten lang die Morgenroutine von Carmen festhalten – von der Einnahme der Medikamente bis zum Zähneputzen im Sitzen. Zum Stehen fehlt die Kraft.

Das Smartphone ist Carmens letzte Verbindung zur Außenwelt. „Mama“ schreibt Carmen, wenn sie ihre Mutter braucht. Arbeit, Einkaufen und Carmens Pflege sind heute deren Leben.

Am folgenden Tag steigt das kleine Team 100 Kilometer weiter nördlich in Niederösterreich die steinernen Treppen eines Altbaues nach oben. Im ersten Stock wohnt Kornelia. Die alte Holztür wird geöffnet, die Wohnung ist gleichzeitig das Atelier der Malerin. An der Wand lehnen begonnene Bilder, Entwürfe aus der Zeit vor der Erkrankung.

Brent Stirton fragt Kornelia, ob sie etwas malen möchte, in welcher Position das möglich ist. Hochkonzentriert und einfühlsam agiert der Fotograf, er spricht langsam mit einer tiefen Stimme, die Vertrauen gibt. Kornelias Schwester Simone, die sie begleitet, stützt die Kranke bei ihren Versuchen, die Arbeit an einem Bild fortzusetzen. Liegend, am Boden, anders ist das heute nicht möglich.

Es ist für Kornelia ein Moment des seltenen Glücks. Der Fotograf scheint unsichtbar geworden zu sein, er hält diese Momente fest. Nur das Klicken seiner Kamera ist zu hören. Bald ist Kornelias Kraft wieder zu Ende, Simone begleitet sie zur Infusion, die die Schmerzen erträglicher machen soll.

An der Pinnwand in der Küche hängen die Fotos von früher, aus einer anderen, glücklichen Zeit. Was wäre mit Kornelia, mit Carmen, wenn es ihre Angehörigen, die sich um sie kümmern, nicht geben würde? Wenn es keine Schwester, keine Mutter gäbe, die sich in Liebe engagieren?

Allerhöchste Zeit für Veränderung. Die Bilder aus dem Leben im Schatten sollen helfen, Bewusstsein zu schaffen, das Leiden sichtbar machen, Handlungsdruck auf Bund, Länder und Sozialversicherungen entwickeln.

Die gemeinnützige WE&ME-Stiftung, die Brent Stirton nach Österreich geholt hat und Forschungsprojekte zu dieser Erkrankung finanziert, hat allen kandidierenden Parteien im Wahlkampf für die Nationalratswahlen Vorschläge für sieben Maßnahmen für eine bessere medizinische Versorgung und soziale Absicherung übermittelt. Vom Schaffen eines Kompetenzzentrums in jedem Bundesland, der langfristigen Absicherung eines wissenschaftlichen Referenzzentrums, der Vergabe wissenschaftlicher Studien, Forschungsinvestitionen bis zu rascher Aus- und Weiterbildung von Gutachtern, Medizinerinnen und Medizinern, Pflegerinnen und Pflegern.

Alle Parteien haben vor der Wahl versprochen, in der neuen Legislaturperiode dieses Paket rasch umzusetzen. Somit sollte der Verankerung dieser Maßnahmen für eine gute medizinische Versorgung und soziale Absicherung von ME/CFS-Erkrankten im nächsten Regierungsübereinkommen nichts im Wege stehen, sofern den Worten nun Taten folgen.

Als erster Schritt ist die Gründung eines wissenschaftlichen Referenzzentrums für postvirale Erkrankungen in Wien gelungen. Erste Bundesländer signalisieren Zustimmung, stationäre Anlaufstellen für die Erkrankten zu schaffen. Aber noch sind es Ankündigungen.

Auch für Carmen und Kornelia gibt es zarte Hoffnung auf ihrem langen Weg. Carmen berichtet davon, dass eines der vielen versuchten Medikamente gegen die Schmerzen zu wirken beginnt. Und Kornelia erzählt von einer ganz leichten Besserung.

Erste Lichtquellen im Schatten.

Kornelia mit ihrer Schwester Sabine © brentstirton

Jan (23) © brentstirton

Madeleine (36) © brentstirton