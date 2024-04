Woody Allen (88) und seine Frau Soon-Yi (53) © IMAGO

Woody Allen stellt seinen 50. Film vor: „Coup de Chance“ wurde nicht nur in Paris gedreht, der zweitliebsten Stadt des 88-jährigen nach New York, sondern auch ausschließlich in französischer Sprache und mit einer komplett französischen Besetzung (Lou de Laage, Melvil Poupaud, Valerie Lemercier, Niels Schneider in den Hauptrollen). Es ist ein halbdramatischer Thriller über eine verheiratete junge Frau, die zufällig einen ehemaligen Schulfreund wieder trifft - ein Ereignis, das ihren Ehemann zu Mordgedanken führt.