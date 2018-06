Wiener Blutsbrüder

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Katharina F-RossbothR

Nahrhaftes zuerst: Was mögen die Herren konsumieren?

WILLI RESETARITS: A Gulasch und ein Seidl Bier.

ERNST MOLDEN: Für mich auch, bitte.



Ernst, du hast als Lokalreporter bei einer Tageszeitung begonnen. Das, Lokalreporter nämlich, bist du im Grunde auch als Musiker geblieben.

ERNST MOLDEN: Man geht achtsam umher. In diesem Sinn war auch der Helmut Qualtinger ein Lokalreporter. Er hat das Gespräch von zwei alten Frauen in der Bim belauscht und sofort einen Text daraus gemacht. Ob als Schreiber oder Musiker: Ich schau hin, ich höre zu, ich lasse mich berühren.

WILLI RESETARITS: Du bist wohl das, was das Feuilleton einen Flaneur nennt.

ERNST MOLDEN: Das klingt immer so nach Tunichtgut. Ich mein das Flanieren als absichtsloses, aber dennoch sehr aufmerksames Durch-die-Stadt-Streifen.

WILLI RESETARITS: Der normale Mensch ist in der Arbeit, der Flaneur hat Zeit.

ERNST MOLDEN: Der Flaneur arbeitet aber auch, ständig ...



Burschen, wir müssen über das Wienerlied reden!

ERNST MOLDEN: Das tun wir doch!

WILLI RESETARITS: Seine Stadt anschauen, auch die Hinterhöfe und das vermeintlich Schiache, und dann darüber schreiben und singen – das ist das Wienerlied. Oder besser: das Wienlied. Das Lied über Wien. Ich selbst schaue nicht nur auf Menschen, sondern auch auf Bebauungen, auf Häuser, alte und neue. Auch das sagt viel über eine Stadt aus und wie sie ihr Gesicht verändert.

ERNST MOLDEN: Was ist geblieben, was wurde weggeschoben? Das interessiert mich auch.



Ernst, wie entsteht ein Molden-Lied?

ERNST MOLDEN: Es beginnt damit, dass ich endlos auf der Gitarre herumzupfe. Da entstehen Musiken, erste Zierleisten. Auf der anderen Seite ist der Text. Ich habe immer mein Schreibzeug dabei, flaniere durch die Stadt und schau halt, dass ich einen Zwei- oder Vierzeiler zusammenbring. Wenn die Zeilen in die Musik einrasten, habe ich gewonnen. Der Song beginnt dann als klassische Erzählung. Wer, wann, wo.



Storytelling also?

ERNST MOLDEN: Na ja, ich nehme mir nicht vor, ein Lied über den lieben Augustin zu schreiben. Es gibt zum Beispiel einen Song von mir über eine Beziehung, wo man gar nicht genau weiß, ob es da um Frau und Mann geht. Man weiß nur, dass die beiden schon lange gemeinsam unterwegs sind. Auch das ist eine Story. Im besten Fall ist es so, dass der Hörer die Lied­erzählung selbst beenden kann. Mein Lied besteht also aus Musik, Text und dann kommen noch meine Überzeugungen dazu.



Welche denn?

ERNST MOLDEN: Dass das ­Leben wunderbar ist und man es jeden Tag feiern, feiern, feiern muss. Ich bin zutiefst dankbar. Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, ich habe gesunde Kinder, ich darf das als Beruf machen, was ich liebe.



Jemand, der zufrieden ist mit dem Leben! Eine Seltenheit.

WILLI RESETARITS: Und jetzt hast gleich zwei solcher Typen vor dir sitzen.



Reden wir über die besondere Beziehung zwischen euch beiden. Der Willi ist süchtig nach den Songs vom Ernst. Und der Ernst ist süchtig nach der Stimme vom Willi. Von wem stammt dieser Satz?

ERNST MOLDEN: Der ist von mir. Und ich möchte hinzufügen: Der Willi ist auch so etwas wie ein Zen-Meister für mich. Wie dieser Hundertjährige, zu dem der Leonard Cohen immer auf den Berg hinaufgefahren ist.

WILLI RESETARITS: Ja, und währenddessen ist die Cohen-Managerin mit der ganzen Marie abgehaut.

ERNST MOLDEN: Ganz im Ernst: Ich kenne niemanden, der sich ein Lied so aneignen kann wie der Willi.

WILLI RESETARITS: Es gibt ja den Satz: „Be a slave for the song.“ Ich glaube, dass ich ganz gut begabt bin dafür, ein Lied zu begreifen. Es geht darum, dem Lied zu dienen – und dass das Ganze eine Freude macht. Das eigene Ego darf da ruhig zurücktreten.



Ihr beide tragt Ketten um den Hals, die aus den Südstaaten kommen. Ist euch der Mississippi musikalisch näher als die Donau?

WILLI RESETARITS: Musik fließt immer mit dem Wasser. Und der Mississippi und die Donau haben ja eines gemeinsam: Da wie dort lebt ein sehr buntes Völkergemisch. Und das spiegelt sich wunderbar in der Musik wider.

ERNST MOLDEN: Auch im Gestus gibt es Gemeinsamkeiten. Da wie dort geht es laut zu, es ist dreckig, es herrscht ein bestimmter Schmäh. Herrlich!



Ihr seid in den besten Jahren, aber auch Jüngere pflegen in den letzten Jahren verstärkt das Wienerlied; nein, besser: das Lied über Wien. Der Nino aus Wien, Voodoo Jürgens ... Warum ist das so?

ERNST MOLDEN: Musikalisch klingen sie sehr unterschiedlich, aber was sie zusammenschweißt, ist die Beschäftigung mit Wien. Das hat es, als ich vor 15, 20 Jahren begonnen habe, so nicht gegeben. Abgesehen vom Professor Ostbahn.

WILLI RESETARITS: Und „Austria 3“?

ERNST MOLDEN: Die würde ich jetzt nicht in der ersten Reihe sehen. Aber der Nino zum Beispiel ist ein echter Literat.



Und alle interessieren sich wieder für die Stadt Wien und ihre Typen.

ERNST MOLDEN: Es ist ja, Gott sei Dank, in letzter Zeit eine große Liebe zu Wien aufgetaucht. Wanda haben damit auch etwas zu tun.

WILLI RESETARITS: Ich mag mehr die anderen.



Bilderbuch?

WILLI RESETARITS: Ja. Das Wandamäßige kenne ich zu gut. Den Gestus, die Haltung. Das erinnert mich an den Herrn –wie heißt er doch schnell? – ach ja: Kurtl.



Zurück zu Wien. Worin wurzelt diese neue Liebesbeziehung zum eigenen Biotop?

WILLI RESETARITS: Als ich mit der Liedermacherei angefangen habe, Anfang der 70er-Jahre des vorigen Jahrtausends, war Wien wirklich sehr, sehr grau und die Gehsteige wurden um zehn Uhr abends raufgeklappt. Aber es herrschte eine Aufbruchsstimmung, es hat sich etwas bewegt, und wenn wir selbst es waren, die die Arena besetzt haben. Aber damals war die Liebe zu Wien eine kritische. Man legte die Finger auf die wunden Punkte. Jetzt hingegen ist man zum Schluss gekommen, dass es schlechtere Plätze zum Leben gibt als Wien. Für mich ist es der beste Platz.

ERNST MOLDEN: Ich war ­lange auf Reisen. Mittelamerika, Nordafrika. Aber hier ist mein Daheim. Ich bin in der tiefsten Seele ein Städter. Ich könnte nie auf dem Land leben, dieses ­Belauertwerden wäre mir zu­wider.



Aber du hast nicht nur eine große Affinität zu schrägen Menschengewächsen, sondern auch zur echten Natur.

ERNST MOLDEN: Ja, total. Aber die Natur wächst auch in Wien. Schau nur, wo wir grad sitzen: im Prater. Aber wenn wir fünf Minuten weitergehen, sind wir inmitten einer Schilf- und Sumpflandschaft.



Also wieder beim Mississippi.

ERNST MOLDEN: Genau. Und der fließt ja bekanntlich gleich neben der Donau.



Du sprichst gerne vom Wiener Sound. Wie klingt der?

ERNST MOLDEN: Die Vermischung aus Sprache und Wind, das ist der Wiener Sound. Und die Instrumente dazu. Die Zither, die Knopferlharmonika – aber universell gespielt.

WILLI RESETARITS: Darf ich da hinzufügen: die Basssaiten der Kontragitarre.

ERNST MOLDEN: Ja, darfst du, die ist ganz wichtig.



Willi, heuer begehst du einen runden Geburtstag. Wenn bei den Feierlichkeiten nur ein Lied vom Ernst Molden gespielt werden dürfte, welches wäre das?

WILLI RESETARITS: Dann müssert ich die Veranstaltung sofort absagen, weil nur ein Lied vom Ernst auszuwählen unmöglich ist.

ERNST MOLDEN: Danke, mein Zen-Meister.