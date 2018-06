Unsere liebsten Plätze

Facebook

© Stix

Valentina (7): Ich wohne in Baden und manchmal fahren wir mit dem Zug nach Wien. Mein Lieblingsplatz in Wien ist der Stephansdom. Dort mag ich alles: die gruseligen Katakomben, den Zahnwehherrgott, den Turm und auch den kleinen Stephansdom auf dem Stephansplatz. Vom Turm aus können wir sogar das Büro vom Papi von meinem Freund im Prater sehen. Beim Stephansdom gibt es immer etwas Neues zu entdecken!

Samuel (8): Mein absoluter Lieblingsplatz in Wien ist die Liliputbahn im Prater. Jedes Mal, wenn ich bei meiner Oma in Wien bin, darf ich eine Runde fahren. Am liebsten habe ich die alte Dampflok. Und ganz besonders gut gefällt es mir, wenn die Bahn auf den schmalen Schienen schnell durch den Wald fährt. Am allerliebsten würde ich selbst einmal Liliputbahnfahrer werden.

© Stix

Annika (9): Mein Lieblingsplatz in Wien ist die Spanische Hofreitschule. Mir gefällt dieser Ort so gut, weil ich Pferde und vor allem Lipizzaner über alles liebe. Ich finde es toll, dass man dort beim Morgentraining der Lipizzaner zusehen kann. Die Lipizzaner sind besonders prachtvolle und schöne Tiere. In der Spanischen Hofreitschule kann man bewundern, wie die Lipizzaner zu schöner Musik ausgefallene Kunststücke machen. Weil ich selbst reite, kann ich mir gut vorstellen, wie schwierig das für die Pferde sein muss.

© Stix

Mattias (12): Einer meiner Lieblingsplätze in Wien ist das Haus des Meeres. Dort kann man viel Wissenswertes über Fische erfahren und sie auch streicheln – so wie ich das auf dem Bild mache. Außerdem gefällt mir der Unterwasser­tunnel, in dem man Fische aus nächster Nähe betrachten kann. Besonders toll habe ich den Steinfisch gefunden, der sich so gut tarnt, dass man ihn leicht mit einem Stein verwechselt. Man kann aber auch viel Interessantes über Arten erfahren, die nicht im Wasser leben, zum Beispiel über Tiere aus dem Regenwald.

Foto © Stix

Michaela (7): Mein absoluter Lieblingsplatz in Wien ist der Tiergarten Schönbrunn. Ich liebe Tiere nämlich über alles. Am besten gefallen mir im Zoo die Pferde, auf denen man auch reiten kann. Ich bin jedes Jahr ein paar Mal im Tiergarten Schönbrunn, und es macht mir immer wieder riesengroßen Spaß, die Tiere zu besuchen. Und wenn es bei einer Tierart Junge gibt, bin ich immer ganz glücklich.

© Stix

Sophie (7): Mein Lieblingsort in Wien ist das technische Museum. Es ist schon beim Hineingehen besonders, weil man bereits bei der ersten Stufe die ersten Fahrzeuge sieht. Für mich ist es auch etwas ganz Besonderes, in einem so alten Gebäude auf Erkundungstour zu gehen. Im Museum selbst gefallen mir vor allem die Sachen, bei denen man selbst etwas entdecken und machen kann. Nicht so wie in anderen Museen, wo die Erwachsenen erklären, man zuhören muss und bloß nichts angreifen darf. Das Museum ist riesig. Ich kann gar nicht all die tollen Sachen aufzählen. Super finde ich auch den Spielbereich in der Mitte. Dort kann man sich so richtig austoben und eine Essenspause einlegen.

Foto © Stix