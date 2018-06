Die Queer-Denker der Hauptstadt

Facebook

FILES-AUSTRIA-MARRIAGE-GAY © (c) APA/AFP/DIETER NAGL (DIETER NAGL)

Routiniert reagiert Christopher Wurmdobler auch auf die dummen Fragen. Wenn man wissen will, wie sich die „Szene“ denn mit Heteros tut oder wie leicht es ist, Teil der „Szene“ zu werden. „Mitgliedschaften werden nicht ausgegeben“, sagt er mit einem versöhnlichen Augenzwinkern und meint damit: Auch die queere Szene in Wien ist so bunt, so breit, so vielfältig, dass sie sich nicht mit vier Pinnnadeln am Reißbrett feststecken lässt. Genau das will Wurm­dobler mit seinem Podcast „Ganz Wien“ zeigen: Seine Gäste repräsentieren Lebenskonzepte, die sich vom „schwulen Jugo“ (Selbstdefinition!) bis zur coolen Mama erstrecken und sich gemeinsam der Frage annähern: Was ist eigentlich „queer“? Wurm- dobler selbst definiert sich so: „Ich bin schwul, bewege mich unter Menschen, die sich teilweise auf kein Geschlecht festlegen wollen, kulturell interessiert sind und feministisch denken.“ Die „interessierte Offenheit“ ist für Wurmdobler entscheidend, sagt er.



„LGBTIQ*-Menschen sind nicht kategorisierbar“, sagt auch Katharina Kacerovsky, die heuer die Vienna-Pride mit dem Höhepunkt der Regenbogenparade organisiert – bevor im nächsten Jahr die Euro Pride nach Wien kommen wird. Warum gerade Wien? „Auch wenn es immer wieder Übergriffe gibt, sind die Offenheit und die Akzeptanz in der Gesellschaft stark zu spüren“, so Kacerovsky. So würden Touristen nach Wien kommen, um sich eine Pause vom Versteckspiel zu gönnen, um auf der Straße Händchen halten zu können, wofür sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten müssten.

Definitiv furchtlos muss Dragqueen „Tiefe Kümmernis“ sein, um in solch schwindelerregend hohen Schuhen in die Eingangshalle des Kunsthistorischen Museums zu stöckeln. Mit blonder Perücke und präziser Schminke gestaltet die Kunstvermittlerin Führungen durch das altehrwürdige Museum, die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind und zeigen, dass gleichgeschlechtliche Liebe, Feminismus und intersexuelle Menschen seit Jahrhunderten Thema in der Kunst sind. „Tiefe Kümmernis“ bleibt vor zwei Bildern stehen –links das „Pelzchen“ von Peter Paul Rubens aus dem Jahr 1636 und daneben „Iris Standing“ der Künstlerin Maria Lassnig von 1972. „Bei Rubens steht seine Frau Helena fast schüchtern da, hebt aber selbstbewusst ihre Brüste“, erklärt die Dragqueen. „Während Lassnigs Nachbarin, die sie damals gemalt hat, selbstbewusst die Hände in die Hüften gestemmt hat, aber ihr Gesichtsausdruck zeigt ihre Unsicherheit.“ Beides seien Frauenbilder aus einer feministischen Perspektive.



Im Publikum findet man junge Studenten ebenso wie das ältliche Ehepaar. Und alle drängen nach Ende der Führung in die Selfie-Schlange, die sich vor der Kunstfigur gebildet hat.

Mit einengenden Klischees kann auch Denice Bourbon, selbst ernannte „queer femme“, nichts anfangen: Gemeinsam mit Towander Flagg und Josef Jöchl hat sie Mitte 2016 den politisch korrekten Comedyclub PCCC gegründet. Politisch korrektes Kabarett, das auch noch feministisch ist – kann das lustig sein? Der Besuch wird zeigen: Ja, kann es.

Dass es dieses Stereotyp der „feministischen Spaßbremse“ gebe, habe laut der lesbischen Performerin auch damit zu tun, dass herkömmliches Kabarett neben homophoben und rassistischen oft auf frauenfeindliche Witze zurückgreift – „Schuhe kaufen, einparken, endlos quasseln, diese Leier“, zählt Bourbon auf. „Deshalb ist unser Motto: Nach oben treten, nicht nach unten“, fügt Josef Jöchl hinzu. „Wir machen Witze, die keine Menschen beleidigen oder verletzen sollen, die schon ausgegrenzt oder unterprivilegiert sind.“



An diesem Abend geht es um Sport. Bourbon erzählt von ihrem grandiosen Scheitern in der Nationalsportart ihres Heimatlandes Schweden, dem Trampolinspringen. Flagg schildert, wie ihre Mutter die mehrfachen Outings ihrer Tochter – zunächst im Kinderzimmer, dann auf der großen Bühne – mit manischem Langlaufen zu verarbeiten versuchte. Man stimmt Bourbon vollinhaltlich zu, wenn sie sagt: „Queer zu sein ist auch sicherlich keine Voraussetzung, um sich bei uns richtig gut zu amüsieren.“



Berührungsängste und Vorurteile abzubauen, das ist letztlich auch Ziel der Pride-Veranstalterin Kacerovsky. Queere Menschen gebe es in allen Bereichen der Gesellschaft: „Sie sind so schrill, wie eben alle Menschen einmal schrill sein können.“

Wissenswert 1. „Queer“ bezeichnet Dinge, Handlungen oder Personen, die von der Norm abweichen, und war ursprünglich ein Schimpfwort.

2. *LGBTIQ: Lesbian, Gay, Bisexual,

Transgender,

Intersexual, Queer.

3. Service:

Weitere PCCC-­Abende wird es

am 8. Oktober und 17. Dezember im WUK geben.

Führungen der „Tiefen Kümmernis“ ab Herbst (Kunsthistorisches Museum/

Facebook).