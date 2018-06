Einfach zum Genießen

Facebook

BARS:

DER WEIN

Wer besondere Weine oder rare Kostbarkeiten sucht, der findet diese garantiert in der versteckten Vinothek Der Wein von Yves-Michel Müller.

Riemergasse 6, 1010 Wien

www.derwein.at



BONBONNIÈRE PIANOBAR

Relikt aus längst vergangenenTagen. Als roter Plüsch noch nichts Anrüchiges hatte und sich die High Society auch gern einmal untertags auf einen feinen Drink traf. Wiener Unikat!

Spiegelasse 15, 1010 Wien

+43 1 5126886



CLANDESTINO EVERGREEN

Im Winter sorgt Daniel Schober im Keller des Mercado am Stubentor mit seiner Wohnzimmer-Bar Clandestino für feine Drinks. Über den Sommer hat er ob der Sinnlosigkeit eines Kellerlokals eben am sonnigen

Graben sein dazugehöriges Pop-up Clandestino Evergreen.

Graben 26, 1010 Wien

www.clandestino.at



TÜR 7

Wer nicht weiß, dass es dieses Wohnzimmer gibt, wird es auch

nicht finden. Geri Kozbach-Tsai hat sich den Traum erfüllt, in

einer wunderschönen Boutique-Bar die – ohne Übertreibung – besten Drinks der Stadt zu kredenzen. Achtung: Wer nicht vorher anruft, wird womöglich trotz Klingeln an der richtigen Glocke nicht eingelassen.

Weil: nur 35 Sitzplätze!

Buchfeldgasse 7, 1080 Wien

www.tuer7.at



RESTAURANTS:

SKOPIK & LOHN

Der Evergreen unter den Lokalen, in denen nicht nur das gewisse

Etwas aus der Küche kommt, sondern auch eine wunderbare Atmosphäre den Gast umhüllt. Das liegt unter anderem an dem spektakulären

Wandgemälde von Otto Zitko. Großes Plus: der lauschige Gastgarten im Sommer!

Leopoldsgasse 17, 1020 Wien

www.skopikundlohn.at



PETER PANE

Auch wenn man als Wiener von Systemgastronomie grundsätzlich

Abstand hält, muss man eines sagen: Die soeben eröffnete Filiale der deutschen Burger-Kette hält ihr Versprechen: Verdammt gut.

Mariahilfer Str. 127, 1060 Wien

www.peterpane.at



EL GAUCHO

Die wohl besten Steaks der Stadt – Franz Grossauer hat in Wien Standards für Fleischgenießer gesetzt. Im Design-Tower und am Rochus-Markt.

www.elgaucho.at



ELISSAR

In Wien leben Menschen aus 190 Nationen. Eine Vielfalt, die der Stadt auch einen kulinarischen Stempel aufdrückt. Restaurants aus aller Welt zeigen, wie diese schmeckt. Und unter ihnen gibt es diesen Libanesen,

der einfach glücklich macht.

Johannesgasse 27, 1010 Wien

www.elissar.at



GMOA KELLER

Die legendären Wiener Beisl verschwinden leider langsam von der Bildfläche. Doch einige haben es geschafft, mit der Zeit zu gehen und dennoch typisch wienerisch zu bleiben. Der Gmoa Keller ist so eines. Richtig gute Küche, richtig gute Weinkarte, richtig gutes Bier, richtig schöner Gastgarten.

Am Heumarkt 25, 1030 Wien

www.gmoakeller.at



IMBISSBUDEN:

BERLINER DÖNER

Es geschah in Berlin: Kadir Nurman steckte 1972 als Erster das Fleisch in einen Fladen – und hatte den Döner erfunden. Irgendwie logisch also, dass die beste Döner-Bude in Wien diesen Namen trägt. Wer nicht

glaubt, dass ein echt guter Döner um vieles besser schmeckt

als ein normaler, der sollte schleunigst hier hinschauen!

Zieglergasse 33A, 1070 Wien

+43 699 10378610



HILDEGARD WURST

Die liebe Hildegard, innerhalb der Familie bestens bekannt als „die Wurst-Omi“, war Leonie Mayer-Rieckhs Urgroßmutter und hat von jeher ihre Familie mit viel Liebe und unzähligen Wurstkreationen verwöhnt.

Nun hat die Urenkelin die alten Rezepte geschnappt und tischt diese mit ihrem Hotdog-Mobil auf. Wo sie unterwegs ist, steht auf ihrer Website!

www.hildegardwurst.at



ZUM SCHARFEN RENE

Nicht umsonst wird der Würstelstand von René Kachlir von den Wienern stets zum besten seiner Art gekürt. Schwarzenbergplatz vor Haus Nr. 15

www.zumscharfenrene.com



CHILLPLÄTZE:

LAMÉE ROOFTOP

„Um ehrlich zu sein: Wir wissen nicht, ob uns hinsichtlich Lage, Ausblick und Atmosphäre jemand das Wasser reichen kann. Aber wir bevorzugen ohnehin Wein und Cocktails.“ Wer’s nicht glaubt – unbedingt selbst überzeugen lassen!

Rotenturmstr. 15, 1010 Wien

www.lameerooftop.com



BLUMENWIESE

In welcher Stadt hat man schon einen großen Strand, um gemütlich

abhängen zu können? Der Donaukanal ist einfach ein Must, wenn man die Seele in der Bundeshauptstadt baumeln lassen möchte. Und seit wenigen Wochen hat hier die Blumenwiese geöffnet – jede Menge

Köstlichkeiten aus Küche und Bar!

Höhe Obere Donaustraße 100

Donaukanal, 1020 Wien

www.dieblumenwiese.at



KLEE AM HANSLTEICH

Gemütlich am Teich sitzen, den Fischen beim Springen zuschauen

und Enten schnattern hören. Dazu ein gutes Glas Wein oder vielleicht auch ein feines Gericht. Das reicht noch nicht? Dann ab in den angrenzenden Wald und Natur genießen. Im Klee am Hanslteich

kommt jeder Großstadtflüchtling in der Großstadt auf seine Kost(en).

Amundsenstr. 10, 1170 Wien

www.klee.wien