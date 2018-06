Facebook

Erfolgsprojekt: der Heurige Mayer am Pfarrplatz © PHAHORAKPHILIPP

Freilich kennt man das: Ein Lokal eröffnet mit allem, was glänzt und dazugehört. Anfangs ist es ausgebucht. Dann lässt der Trubel nach, es wird ruhiger, dann geht kaum noch jemand hin. Irgendwann steht ein neuer Pächter in den Startlöchern und das Spiel beginnt von Neuem.

Nicht so in den Lokalen von Hans Schmid. In der Skybar im Kaufhaus Steffl brummt es seit der Eröffnung in den 90ern. Ebenso beim "Mayer am Pfarrplatz" und in der Buschenschank "Mayer am Nussberg", wohl einer der schönsten Plätze, um einen langen, verträumten Blick auf Wien zu werfen. Und dann dieses Gottesgeschenk von einem Platz, den Hans Schmid "magisch" nennt – den Pfarrwirt am Pfarrplatz. Da sieht man Größen aus Wirtschaft, Industrie, Kunst, Kultur und Politik ganz entspannt beim Backhendlessen.

Beste Lage: das Kaufhaus Steffl ... Foto © Katharina F.-Roßboth

Mit traumwandlerischer Sicherheit findet Hans Schmid das Glück. Oder es findet ihn. Zum Erfolg gehört es jedenfalls dazu, davon ist er überzeugt: "Zu zehn Prozent ist es Glück", sagt er, "zu 20 Prozent Inspiration – die Ideen, das Feeling. Und 70 Prozent des Erfolgs ist Arbeit.“ War es also Glück, dass er an einem lauen Abend in den 1990ern zu einer Weinverkostung ins „Rote Haus“ am Nussberg geladen war? Er verliebte sich sofort in das Häuschen im Weingarten. „Wenn Sie je ans Verkaufen denken“, sagte er zur Gastgeberin, „dann lassen Sie es mich wissen.“ Jahre später meldete sie sich. Wenn er wolle, erklärte sie, könne er das Haus jetzt kaufen, aber sie müsse es „noch heute“ wissen. So wurde der gebürtige Kärntner quasi über Nacht Besitzer des herrlichen Grundstücks mit 3,3 Hektar – 1,7 davon Weingarten.

... und die Skybar im obersten Stock mit Blick auf den Stephansdom Foto © Katharina F.-Roßboth

Das war 2001. Es sollte der Grundstein für ein Wiener Weinimperium werden. Dabei hatte Hans Schmid gar nicht die Absicht, jemals Wein zu machen. Doch der erste Gast, den er zu sich ins „Rote Haus“ einlud, war sein Freund Rudolf Buchbinder. Der Pianist war begeistert: „,Hans‘, hat er zu mir gesagt, ,der Platz ist einer der schönsten der Welt. Aber der Wein ist nicht zum Saufen!‘“

So animiert wollte Schmid Winzer Hans Mayer überzeugen, sich seines Weins anzunehmen. Mit dem Ergebnis, dass er auch noch dessen Heurigen „Mayer am Pfarrplatz“ und das Weingut mit 25 Hektar kaufte. Heute ist Hans Schmid mit rund 74,2 Hektar Rebfläche der größte Winzer Wiens. 450.000 Flaschen werden jährlich produziert. Gerade hat man die Produktion an die Donau verlegt – in eine neue Weinkellerei, die alle Stückeln spielt. Seine Lagen bringen fabelhafte Rieslinge hervor, die auch international einen Preis nach dem anderen abräumen. Der Wiener Wein ist eine Erfolgsgeschichte für sich.

Treffpunkt: Der lauschige Heurige Mayer am Pfarrplatz ist einer der beliebtesten Plätze Wiens Foto © KK

Zum Wohlfühlen: das älteste Wirtshaus Wiens, der Pfarrwirt. Hier ist der wunderschöne Prälatensaal zu sehen Foto © HORAK

Dabei wollte Hans Schmid eigentlich Wirtschaftsjournalist werden. Allein, auf den Job warten wollte er nicht. Deshalb nahm er die einzige freie Stelle an, die sich ihm bot, und wurde Anzeigenverkäufer. Er stieg zum Verkaufsleiter auf, machte sich dann mit einer Werbeagentur selbstständig. Anfangs hatte er zwei Kunden. Das sollte sich schnell ändern. Mit seiner Agentur GGK Wien, die er 1972 gründete, überzog er Österreich mit preisgekrönten Kampagnen – etwa für Palmers, Max mobil oder Römerquelle. Bald war er die Nummer 1. „Wir haben ganz gute Arbeit geleistet“, sagt der Villacher Wirtshaussohn rückblickend und rührt in seinem Tee. Nachsatz: „Und Schmäh hatten wir auch.“

Der allein reicht freilich nicht, um zur Legende in der Werbebranche zu werden. 15, 16 Stunden tägliche Arbeit und „Tag und Nacht für die Kunden da“ zu sein, war für Schmid normal. Nebenbei betätigte er sich als Verleger. 1980 gründete er den „Wiener“, später gab er das Gourmetmagazin „A la Carte“ heraus. Dazwischen landete er mit der maroden „Arbeiterzeitung“ ein Verlustgeschäft. „Ich habe auch Fehler gemacht“, sagt er im Nachhinein. „Aber wenn ich eine Chance sehe, dann entwickle ich so eine Art Jagdfieber.“ Inzwischen hat sich das ein wenig gelegt. Gemütlicher sei er geworden, sagt Hans Schmid. Freilich findet Gemütlichkeit bei ihm noch immer in einem Tempo statt, bei dem einem schwindlig wird.

Sein Tag beginnt im Morgengrauen. Dann schwimmt er eine Runde und fährt vier Mal die Woche ins Büro in die Kärntner Straße, das er sich mit seinem Neffen, Freddy Schmid, teilt. Gemeinsam führen sie die Birko Group GmbH, in die auch das Kaufhaus Steffl eingegliedert ist.

Man könnte sich auch einmal zurücklehnen, aber: „Wir treffen viele Bauchentscheidungen und haben ein Prinzip: Wir müssen uns selbst

wohlfühlen, und dann hoffen wir, dass sich auch der Gast wohlfühlt.“ Deshalb wird jetzt an der Skybar gebastelt, der Umbau des Heurigen steht an. Außerdem soll am Wiener Hauptbahnhof ein neues Sozialprojekt, ein Haus der Inklusion entstehen, Cape 10 – ach, und da wäre noch die Eishockeymannschaft, die „Vienna Capitals“, mit ihrem Präsidenten, Hans Schmid.

Siegertypen: Hans Schmid ist auch Präsident der Vienna Capitals. 2017 wurde der Eishockeyverein Österreichischer Meister Foto © GEPA pictures (GEPA pictures/ Philipp Brem)

Nicht nur für das eine oder andere Spiel geht es dann wieder nach Kärnten. In Velden entsteht ein Monsterprojekt, mit geplanten 50 Millionen Euro das größte bisher. 2021 fällt der Startschuss für ein Hotel, ein Ganzjahresbetrieb mit 140 Zimmern. Wieder der Jagdtrieb? Hans Schmid lächelt nur.

Freddy Schmid links, Hans Schmid, rechts Foto © Katharina F.-Roßboth

Zur Person Hans Schmid (78) wurde in Villach geboren. Er absolvierte ein Welthandelsstudium und startete in der Werbebranche durch. Zu seinem Reich zählen u. a. Steffl, Pfarrwirt, Mayer am Pfarrplatz und die Vienna Capitals.

Zur Person Freddy Schmid (55) führt gemeinsam mit Hans Schmid die Birko Group GmbH und zeichnet unter anderem für das Kaufhaus Steffl und die Skybar in der Kärntner Straße verantwortlich.

