Was ist eigentlich das urtypisch Wienerische an der wienerischen Wiener Küche? Und wo sind die besten Plätze dafür? Ein Überblick.

Jürgen Wolf: Einer der letzten Vertreter der echten Wiener Küche © KK

Recherche-Ergebnis: Als echter wie als adoptierter Wiener sonnt man sich gern im Glanz der Wiener Küche, die in der eigenen Stadt mindestens so weltberühmt ist wie die Mozartkugeln in Salzburg – aber, fürs Protokoll, doch eindeutig besser. Außerhalb des deutschen Sprachraums kennt man das Schnitzel, die Wurst (obwohl die bei uns bekanntlich aus Frankfurt kommt), den Apfelstrudel und, natürlich, die wohl berühmteste Dauerbackware von überhaupt, besser bekannt als Sachertorte. Die wirklich große Zeit der bürgerlichen Wiener Küche mit ihrer schwindelerregenden Vielzahl verschiedener Rezepte aber ist in Wahrheit vorbei. Wenn etwa Ziegenbein und Eckel in ihrem legendären Wiener Kochbuch „Was koche ich heute“ (1932) allein 79 verschiedene Einlagen für die klare Rindsuppe auflisten, dann kann der Wiener Wirtshauskoch von heute nur betreten schweigen. Das ist wahrer, wenn auch längst verflossener Reichtum.