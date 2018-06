Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Fuchs und Stummer: Mode, Burger & Co. © Katharina F-RossbothR

Als Niki Fuchs vor elf Jahren im U4 ihre Clubserie „Addicted to Rock“ startete, ahnte sie nicht, wohin ihre musikalische Reise führen sollte. Jedenfalls wurde ihre Club-Serie schnell zur angesagtesten Party der Stadt und sie schlau genug, sich den Namen schützen zu lassen. „Aber man wird selbst älter und irgendwann hat man keine Lust mehr, sich die Nächte um die Ohren zu schlagen“, sagt die heute 34-Jährige.

Also wurde aus der Event-Serie schwupps eine Modemarke und schließlich eine lässige Burger-Bar, die sie gemeinsam mit Geschäftspartner Philipp Stummer führt. Das Besondere daran: In ihrem „Addicted to Rock“ sitzen heute die gleichen Leute am Tisch wie einst an der Bar im U4. „Wir begleiten einander. Es ist wie eine große Familie“, schmunzelt Fuchs, die somit das Leben einer ganzen Partygeneration konstant mitgestaltet.