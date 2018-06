Facebook

Couture à la Wien: Sabine Karner © Katharina F.-Roßboth

Seit die Vienna Fashion-week ihren Fixplatz am Wiener Eventhimmel hat, schießen Modedesigner wie Schwammerln aus dem Beton. Doch nur wenige schaffen es, ihren Lebensunterhalt damit zu bestreiten – der Markt für Designerteile ist doch eher klein. Sabine Karner aber ist es gelungen. Vor zehn Jahren kam sie nach Wien, um der Stadt ihren Stempel aufzudrücken.



Heute schweben Stars in ihrer Couture über das Opernballparkett. Aber ihre Mode ist in der Stadt weit präsenter, als man glaubt. Die 47-Jährige war sich nämlich nicht zu schade, vom hohen Designerinnenross zu steigen und Corporate Fashion anzubieten. So kommt es, dass wir auf Partys oder in Geschäften oft von Karner-Mode umgeben sind, ohne es zu wissen. Sie hat also das Feld von unten aufgerollt. Und ihre Designermode so einer breiten Zielgruppe zugänglich gemacht.