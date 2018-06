Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bringt internationales Flair: Peter Katusak-Huszvar © Katharina F.-Roßboth

Man muss wissen, was einer Stadt fehlt, um selbst Spuren in ihr hinterlassen zu können. So kann man die Herangehensweise von Peter Katusak-Huzsvar wohl am besten beschreiben. „Ich habe mir im Vorfeld die Stadt sehr genau angesehen“, erzählt er. Und dabei stellte der gebürtige Ungar fest: Auf dem Lifestyle-Segment gibt’s Nachholbedarf. Gleichzeitig waren die Bedingungen, um Akzente zu setzen, ideal: Das vor sieben Jahren gebaute Nobelhotel wurde gerade einem Facelift unterzogen. Und: Im September erfährt das Sofitel Vienna Stephansdom ein spektakuläres Rebranding: „Wir sind stolz, Teil der weltweit renommierten Lifestyle-Marke SO/Sofitel zu werden“, freut sich der nun seit sechs Monaten aktive General Manager.