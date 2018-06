Grantig war gestern, sudern, das kann man in Wien dem Klischee nach am besten. Doch die junge Szene will davon nichts wissen – und macht einfach ihr Ding. Wir holen stellvertretend einige Macher vor den Vorhang. Wie Gastro-Motor Martin Ho.

ne Hochkultur, Donauromantik und der zur Insti- tution erklärte Grant – davon

zehrt Wien. Doch innerhalb der lebenswertesten Stadt der Welt brodelt es ordentlich. Jun- ge Wilde sagen den Klischees den Kampf an.

Allen voran Martin Ho. Der 32-Jährige hatte vor zwölf Jah- ren das Gefühl, die Stadt würde ihm nichts bieten. Also eröff- nete er ein Lokal, in dem er sich selbst wohlfühlt. Der Grundstein für ein Imperium, das seither die Wiener Szene maßgeblich bestimmt: Mit dem Dots-Konzept zeigte er den Wienern, wie spannend Sushi sein kann. Pratersauna und das VIEiPEE wurden zu pulsieren- den Schmelztiegeln unter- schiedlicher Szene-People und in Ivy’s Pho House gibt er auf Vietnamesisch den Ton an. „Ich hatte nicht die Vision, die Gesellschaft zu verändern“, sagt er heute. Passiert ist es dennoch. Wer vor zwölf Jahren in Wien fortgegan- gen ist, landete bald in ei- nem Lokal von Martin Ho. Und wuchs mit den neu-

en Projekten des Unter- nehmers stets mit. „Wir begleiten viele Menschen schon sehr lange“, weiß

Ho. Gelungen ist ihm das wohl nur aus einem Grund: „Ich versuche stets Dinge zu tun, die kei-

ner macht.“ Bestes Bei- spiel: Der X-Club. Hinter einer heruntergekommenen Stahltür öffnete sich diese Bar, die es offiziell gar nicht gibt. Wer keinen eigenen Schlüssel hat, kommt nicht hi- nein. Ergo: Wer einen hat, darf sich zu einer besonderen Elite zählen. Nächster Coup: Ein al- ter Palazzo wird umgebaut, um wieder einen gastronomischen Meilenstein zu setzen.