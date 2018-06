Wir haben bekannte Grätzelbewohner Wiens für die 23 Bezirke der Stadt als Tourguide verpflichtet: Jetzt wissen wir, wo Herbert Prohaska keinen dritten Fall braucht, Nino zum Pferdefleischhauer geht, wo Claudia Reiterer betet, Hilde Dalik Bobos trifft, Köche am Spielplatz entspannen, Elisabeth T. Spiras grüne Lunge ist und wo Florian Scheuba am liebsten isst.

Josef Hader, Kabarettist/Schauspieler

9., Alsergrund

„Ich bin vor zehn Jahren hierhergezogen, weil ich in der Nähe von Donaukanal, Augarten und Prater leben wollte. Ich wohne am Franz-Josefs-Bahnhof. Schön ist er nicht, aber von hier aus kommt man schnell überallhin, wo es schön ist. Der neunte ist wunderbar vielseitig – bür- gerlich und zugleich bunt.

Corinna Milborn, Journalistin

22., Donaustadt

„Es ist Wien und doch wieder nicht: Wenn ich aus der Innenstadt über die Donau fahre, bin ich sofort gelassener.

Der Grund, hierherzuziehen, war das Wasser: In der Früh schnell schwimmen gehen und dann in die U-Bahn steigen, das geht nur hier. Mittlerweile schätze ich auch den Reality Check: Hier gibt es keine Soja-Lattes und kein veganes Superfood, dafür aber verschiedenstes echtes Leben. Es ist ein bisschen wie am Land. Aber mit U-Bahn.“

Erika Pluhar, Schauspielerin

19., Döbling

Seit 50 Jahren bewohne ich ein altes Haus hier in Grinzing. Zwar werden rund- um wilde Wiesen und die Gärten der bescheidenen Villen zugebaut, doch nach wie vor liebe ich das ,Dorf Grinzing‘ mit seinem Platzl, seiner Kirche, dem Grinzin- ger Steig, den nahen Wein- hängen. Wiens Innenstadt sieht mich nur selten.“

Herbert Prohaska, Fußballer

11., Simmering

„Hier, auf dem Platz von Ostbahn 11, hat meine Karriere begonnen. Der Platz sieht noch aus wie früher, sonst hat sich alles verändert: Die Simmeringer Hauptstraße war eine Prachtstraße, heute ist sie eines Arbeiterbezirks würdig. Obwohl ich nicht mehr hier lebe, werde ich immer ein Simmeringer bleiben. Denn in Simmering, da gibt es keinen dritten Fall.“

Nino aus Wien, Musiker

10., Favoriten

„Der Zehnte hat keinen guten Ruf, dabei ist das ein bunter, offener Bezirk. Der Viktor-Adler-Mark ist urschön und hier gibt’s den besten Pferdefleischhauer Wiens. Oft steig ich beim Keplerplatz aus und spaziere die Favoritenstraße rauf – das ist die bessere Mariahilfer Straße.“



Teddy und Margit Podgorski, Ex-OrF-General

5., Margareten



Wir leben hier im Fünften in einem Haus, das der Familie meiner Frau gehört. Erbaut wurde es von Ignaz Gridl, der auch das Wiener Palmenhaus errichtet hat. Der Garten hier ist unser Lieblingsplatz im Bezirk, schön ist es aber auch beim Margaretenhof, und im Schloss- quadrat mit seinen Wirtshäusern, dort ist das Zentrum des Bezirks.“

Reinhard Nowak, Schauspieler

14., Penzing

„Ich habe meine Kindheit im 14. verbracht, in der Hütteldorfer Straße haben wir gewohnt, in der Breitenseer Kirche hatte ich meine Erstkommunion. Der 14. liegt nicht nur geografisch zwischen dem 13. und dem 15.: schon ein Arbeiterbezirk, aber eben nobler. Wobei ich nicht nobel aufgewachsen bin, eher Zimmer, Küche, Kabinett. Rapid ist im Bezirk zu Hause, daher bin ich natürlich auch Rapid-Fan.“





Claudia Reiterer, Moderatorin

17., Hernals

„In Hernals ist das Ländliche, Dörfliche der Stadt besonders gut zu spüren. Ich liebe den Wald, vor allem die Idylle beim Klee am Hanslteich. Eine sehr spezielle Atmosphäre hat für mich der Rupertusplatz mit meiner Kirche, in der ich sehr gern bete.“

Lotte Tobisch, Schauspielerin

1., innere Stadt

in Ort, an den ich regelmäßig gehe, ist die Stephanskirche. Ich sage bewusst ,Kirche‘. Natürlich ist es der Stephansdom, aber in seinem Inneren herrscht trotz der Größe und trotz des Trubels dennoch eine wunderbar intime Atmosphäre. Der Stephansdom ist für mich also eine große Kirche, so wie ja Wien auch eine große Stadt ist, aber keine Großstadt. Ein Foto brauchen Sie von mir vor meiner Stephanskirche? Ich bin 92 Jahre alt und werde bei diesem schwülen Wetter sicher nicht meine Wohnung verlassen. Machen S’ eine Montage, das wird schon gehen.“

Thomas Raab, Schriftsteller

4., Wieden

„Ich bin hier aufgewachsen. Am Naschmarkt hab ich auf dem Schulweg meine ersten Litschis vom Taschengeld gekauft, das war etwas Außergewöhnliches. Der Bezirk ist zentral, man kann in die Innenstadt spazieren. Als Kinder sind wir deshalb fast nie U-Bahn gefahren. Hier hab ich gern gewohnt.“

Brigitte Ederer, Politikerin

2., Leopoldstadt

„In der Leopoldstadt hat sich unglaublich viel getan. Ich bin seit 1978 hier. Der Wandel ist besonders am Karmelitermarkt greifbar. Der hat heute fast mediterranen Charme – ein traumhafter Platz nur wenige Hundert Meter von der City entfernt. Archi- tektonisch super gelungen finde die neue WU hinter dem Prater.“

Julian Pölsler, Regisseur und Drehbuchautor

8., Josefstadt

„Ich bin schon seit 25 Jahren Josefstädter, damals zog ich für die Liebe über den Gürtel in den Achten. Ich entdecke noch immer schöne Flecken, vor allem versteckte Innenhöfe. Der Achte ist ein sehr beständi- ger Bezirk, was ich mag. Außerdem bin ich in vier Minuten zu Fuß beim Theater in der Josefstadt, das für mich mittlerweile die wichtigste Bühne der Stadt und das Herz des Bezirks ist. Dass das jetzt so kräftig schlägt, gefällt mir.“

Hilde Dalik, Schauspielerin

7., Neubau

„Wien ist eine Stadt, in der ich mich sehr sicher fühle, in meinem Bezirk, dem siebten, besonders. Ich empfinde es als Luxus, hier leben zu dürfen. Was ich am Siebten mag, sind die vielen jungen und lokalen Geschäfte. Zwar gehört auch die eine Hälfte der Mariahilfer Straße zum siebten, aber ich kaufe lieber in den vielen kleinen Läden ein, wie es sie zum Beispiel hier in der Lindengasse gibt. Auch der Spittelberg ist so ein toller Ort, wo im Winter einer der schönsten Adventmärkte stattfindet. Natürlich ist der Siebente ein Bobobezirk, aber ich bin für die Vielfalt, rede mit allen Menschen, und auch die Bobos sollen ihren Platz hier haben.“