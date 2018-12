Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stimmig fügt sich die neue Seethalerhütte in das Landschaftsbild des Dachsteins © HERBERT RAFFALT

Der Dachstein ist um eine weitere Attraktion reicher geworden. Die zweijährigen Bauarbeiten auf der Dachsteinwarte sind abgeschlossen. Nun erstrahlt die neue Seethalerhütte auf 2740 Meter Höhe im modernen Design. Der Kubus weist eine gewisse Ähnlichkeit mit der Monte-Rosa-Hütte am Fuße der Dufourspitze in der Schweiz auf. Jetzt muss sich der Neubau, der am 25. Dezember eröffnet wird, in dieser extremen Lage bewähren.

Die Route zur Seethalerhütte Foto © KLZ/Infografik

Da die Seilbahn in Betrieb ist, steht einer Wanderung zur neuen Seethalerhütte nichts im Weg. Der Gletscherweg ist bestens präpariert und mit normaler Wanderausrüstung ist die Dachsteinwarte ohne Probleme erreichbar.

Foto © HERBERT RAFFALT

Unser Gletscherausflug beginnt mit einer luftigen Gondelfahrt zur Bergstation am Hunerkogel. Nach einem Blick vom „Skywalk“ auf die Berge der Niederen und Hohen Tauern wandern wir in nördlicher Richtung zum Gjaidsteinsattel und weiter zum Dirndlkolk. Am tiefsten Punkt unserer Tour angelangt, können wir bereits die Seethalerhütte vor dem Gipfel des Dachsteins erkennen. Wir folgen dem Weg weiter zur Dachsteinwarte. In einer großzügigen Linksschleife dreht die Richtung von Nord nach Süd, bald ist der markante Felsvorsprung erreicht.

Die Tour Ort: Ramsau am Dachstein

Ausgangspunkt: Bergstation Dachsteinseilbahn (2700 m)

Gehzeit: für die gesamte Runde rund 3 Stunden

Mit dem Gipfelkreuz nahe der Hütte hat man den besten Aussichtspunkt erreicht: Wer sich traut, geht noch ganz nach vorne und erhascht einen Blick über mehrere hundert Meter zum Fuß der Südwand. Zurück geht es wieder auf dem gleichen Weg bis zur Bergstation.