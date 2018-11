Norwegens Küste ist atemberaubend. Reist man mit den Schiffen der Hurtigruten, zieht sie gemächlich an einem vorbei.

Die Schiffe schlängeln durch die Sunde © MS Nordnorge

Hier lagern also die wertvollen Schätze. Es müssen sogar jede Menge sein, denn die Felsenlandschaft der norwegischen Küste schimmert nur so vor sich hin. Ein Zeichen dafür, dass hier Trolle leben, die zwar noch niemand gesehen hat, die der norwegischen Mythologie nach aber hier ihr Gold und Silber vergraben haben. Wie passend, dass das Hurtigruten-Schiff gerade in den Trollfjord einbiegt.

Links und rechts ragen 80 Meter hohe und steile Felsen empor, der Kapitän steuert trotz Engstelle durch den gigantischen Fjord. Ein Fjord, das ist ein weit ins Festland hineinreichender, durch einen seewärts wandernden Talgletscher entstandener Meeresarm. Norwegens Küste ist voll davon und von Sunden - engen Meeresstraßen -, die sie in dieser Form weltweit einzigartig machen. Der Golfstrom sorgt seinerseits dafür, dass die Küste nicht zufriert.

Seit zwei Tagen ist die „MS Nordnorge“ bereits unterwegs. Begonnen hat die Reise Hunderte Kilometer nördlich des Polarkreises. Über das Nordkap, Hammerfest und Atlanterhavsveien ging es südwärts. 365 Tage im Jahre sind die Hurtigruten oder Hurtigruta (Norwegisch für „die schnelle Route“) unterwegs, traditionell als Postschifflinie, die seit 1893 die Orte der mehr als 2700 Kilometer langen norwegischen Westküste verbindet. Heute fahren die kombinierten Fracht-, Passagier- und Kreuzfahrtschiffe die Küstenlinie Norwegens zwischen Bergen und Kirkenes in sechseinhalb Tagen pro Richtung ab, wobei der Postverkehr 1984 eingestellt wurde.

Reisetipps Reiseantritt täglich und ganzjährig ab Bergen oder Kirkenes und dazwischen. Die Außenkabine für die Strecke Bergen-Kirkenes- Bergen (12 Tage) kostet pro Person im Zweibettzimmer 3165 Euro (Vollpension). Die Variante Kirkenes-Bergen (6 Tage) kommt auf 1873 Euro. Buchbar bei www.ruefa.at Austrian Airlines bedient die Strecke Wien über Kopenhagen nach Bergen täglich.

Langsam zieht die atemberaubende Landschaft an einem vorbei. Die riesigen Panoramafenster auf dem Siebener-Deck machen es möglich, ein Buch zu lesen oder bei Kaffee und Kuchen miteinander tiefsinnige Gespräche zu führen und trotzdem nichts zu versäumen. Trotz bis zu 500 Gästen an Bord. Wer es noch gemütlicher haben möchte, ist auf dem Sechser-Deck richtig, wo man die Umgebung vom wohlig warmen Whirlpool aus bestaunen kann. Ja, in Norwegen kann es durchaus frisch werden. Auch im Sommer.

Wer genug von der Kreuzfahrt hat und sich die Füße vertreten will, hat mehr als 20 Stopps zur Verfügung. Einer davon ist Tromsø, die größte Stadt im Norden Norwegens. Hier befindet sich auch die nördlichste Brauerei der Welt, wo man Einheimische wie Kjell trifft, der so wie die meisten Norweger perfektes Englisch spricht und somit die Fachsimpelei über die mehr als 30 angebotenen Biersorten erleichtert. Man sollte sich jedoch gut überlegen, welchen Gerstensaft man trinkt - außer das Geldbörserl ist groß genug, denn gerade Alkohol ist in diesem Teil der Welt enorm teuer. Und für die Tatsache, dass die Brauerei nach 20 Uhr geschlossen hat, liefert Kjell auch eine Erklärung: „Ein ech

