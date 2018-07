Facebook

Einer meiner Sehnsuchtsorte ist der Nymphenburger Kanal in München, der Heimat meines Mannes. Mit dieser Flaniermeile entlang der nördlichen und südlichen Auffahrtsallee verbinde ich viele schöne Erinnerungen aus meiner

Zeit „vor dem Hochschober“. Egal ob beim gemütlichen Spazieren oder bei der Joggingrunde am Morgen, wenn ich dort bin, hänge ich meinen

Gedanken nach. Dann stelle mir vor, wie unser Leben verlaufen wäre, hätten wir nicht den Hochschober übernommen, sondern

wären in München geblieben. Am Ende dieser Phantasiereise bin ich immer

wieder gerne zurück im Hier und Jetzt. Am liebsten binichfrühmorgensdort, zu Tagesanbruch, wenn die Wasserfläche spiegelglatt ist und der Rundweg mir ganz alleine gehört. Die Geräusche der Stadt sind noch ganz leise. Dann

bin ich glücklich, dass wir von Zeit zu Zeit als Ausgleich zum Leben am Berg ins Stadtleben eintauchen und so das „Beste aus beiden Leben“ genießen

können. Zu Hause auf der Turrach ist mein „Himmel auf Erden“ natürlich der Sonnenaufgangsmoment am Schoberriegel, unserem Hausberg. Dort oben mit den ersten wärmenden Sonnenstrahlen in den Tag zu starten, das gibt

mir sprichwörtlich Berge!