Immer mehr Ferndestinationen öffnen jetzt wieder für Touristen aus dem Ausland und lockern die Auflagen bei der Einreise.

Jamaika. Die Karibikinsel hat mit dem 16. April alle coronabedingten Auflagen bei der Einreise gestrichen. Weiterhin muss ein Einreiseformular ausfüllt werden - diese Regelung war allerdings schon vor der Pandemie in Kraft.

Kuba. Der Karibikstaat Kuba hat mit dem 6. April 2022 die Nachweispflicht bei der Einreise aufgehoben, auch ungeimpfte Personen dürfen wieder ins Land. Vor der Einreise ist eine Gesundheitserklärung auszufüllen und es ist eine Krankenversicherung nachzuweisen, die auch Erkrankungen mit Covid-19 abdeckt.



Fidschi. Ein weiteres Traumziel vieler Fernreisender lädt bald wieder zum quarantänefreien Urlaub: Fidschi. Zweifach Geimpfte aus aller Welt können in zwei Wochen ohne Isolationszeit im Südsee-Paradies Ferien machen. Seit dem 7. April ist ein Antigen-Schnelltest nach der Ankunft in einem der offiziellen Zentren der Inseln ausreichend. Ungeimpften Personen bleibt die Einreise verwehrt.



Die berühmten Oldtimer in den Straßen von Havanna © stock.adobe.com, Delphotostock/stock.adobe.com (Delphine Poggianti)

Singapur. Reisende aus Österreich können ab dem 1. April wieder nach Singapur fliegen. Bisland war die Alpenrepublik nicht auf der Liste jener Länder, deren Bürger zu einer touristischen Einreise bereichtigt waren. Vorraussetzungen für einen quarantänefreien Aufenthalt sind ein Impfnachweis und ein negativer PCR- oder Antigentest, der maximal 48 Stunden alt ist. Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.

Südkorea. Ab dem 1. April können vollständig geimpfte Personen wieder quarantänefrei nach Südkorea einreisen. Bei der Ankunft muss ein maximal 48 Stunden alter, negativer PCR-Test vorgelegt werden. Bei der Ankunft muss ein weiterer PCR-Test gemacht werden. Ungeimpfte Personen müssen die Coronatests absolvieren und sich in eine siebentägige Quarantäne begeben.

Die Na-Pali-Küste auf Kauai © stock.adobe.com, Maridav/stock.adobe.com (Maridav)

Hawaii. Mit dem 26. März will Hawaii seine Einreisebestimmungen lockern: Wer vom US-amerikanischen Festland einreist, der muss keinen Nachweis mehr erbringen. Bei der Einreise in die USA gilt die 1G-Plus-Regel (geimpft und getestet).



Südafrika. Wer ein Impferzertifikat vorweisen kann, braucht ab sofort keinen zustätzlichen negativen PCR-Test bei der Einreise mehr vorzulegen, der maximal 72 Stunden alt ist. Getestete und Genesene Personen müssen das weiterhin tun. Kinder unter fünf Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. Weitere Auflagen sind ein ausgefüllter Gesundheitsfragebogen, das Installieren der App „Covid Alert South Africa“ auf dem Smartphone, der Nachweis einer Reisekrankenversicherung und der Buchung einer Unterkunft.

Myanmar. Der südostasiatischer Staat öffnet nach einem zweijährigen Einreisestopp wieder seine Grenzen für ausländische Touristen. Der internationale Flugverkehr wurde mit dem 17. April wieder aufgenommen. Einreisende müssen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein und zwei PCR-Tests machen: Einen vor der Abreise und einen bei der Ankunft - das Resultat ist in einem von zehn Quarantänehotels abzuwarten.

Neuseeland will sich im Sommer wieder für Reisende öffnen © stock.adobe.com, Libor/stock.adobe.com

Neuseeland. Nach mehr als zwei Jahren coronabedingter Schließung der Grenzen erlaubt Neuseeland ab 12. April ersten Touristen wieder die Einreise. Den Anfang machen Besucher aus dem großen Nachbarland Australien. Von Mai an dürfen dann auch Urlauber aus Österreich und anderen visabefreiten Ländern (Visa-waiver-Countrys) wie Großbritannien und den USA einreisen. Voraussetzung ist, dass Touristen vollständig geimpft sind. Außerdem müssen sie vor dem Abflug negativ auf das Coronavirus getestet worden sein und nach der Ankunft zwei weitere Schnelltests machen.

Costa Rica. Mit dem 1. April sind die coronbedingten Maßnahmen bei der Einreise auslaufen und die 1G-Regel im Land ausgelaufen.

Die berühmten Batu-Höhlen bei Kuala Lumpur © stock.adobe.com, Beboy/stock.adobe.com

Malaysia. Malaysia öffnet am 1. April nach mehr als zwei Jahren wieder die Grenzen für internationale Touristen. Zweifach gegen das Coronavirus geimpfte Besucher dürften dann quarantänefrei in das südostasiatische Land einreisen, Voraussetzung seien ein negativer PCR-Test vor der Abreise sowie ein negativer Antigen-Test nach der Ankunft. Ausgenommen von der generellen Einreisebeschränkung waren bislang nur touristische Reisen vollständig geimpfter Personen auf die Insel Langkawi im Rahmen der „Langkawi International Travel Bubble“, die über ein bei der malaysischen Regierung akkreditiertes Reisebüro gebucht werden müssen.

Oman. In den Oman dürfen nur Personen einreisen, die einen Impfnachweis erbringen können. Einreisende unter 18 Jahren sind vom Erbringen des Impfnachweises sowie dem PCR-Testzertifikat ausgenommen.

Malediven. Die Inseln im indischen Ozean haben ihre Bestimmungen gelockert: Alle Passagiere müssen nur noch innerhalb von 48 Stunden vor der Einreise online ein Gesundheitsformular ausfüllen. Vorzuweisen ist zudem die Buchungsbestätigung der Unterkunft: Reisende mit Impfnachweis haben dabei freie Wahl, Umgeimpfte hingegen dürfen nur in ausgewählten Hotels mit besonders strengen Auflagen.

Der Pura Bratan ist ein bedeutender Wassertempel auf Bali © stock.adobe.com, tawatchai1990/stock.adobe.com (Guitar_Tawatchai)

Bali. Auf die zu Indonesien zählenden Urlaubsinseln Bali, Batam und Bintan können mindestens zweifach geimpfte Touristen wieder quarantänefrei einreisen, wenn sie bei der Einreise zusätzlich einen negativen PCR-Test vorzeigen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Zusätzlich braucht es den Nachweis einer Krankenversicherung und eine Registrierung. Nach der Testphase auf Bali öffnet sich auch der Rest Indonesiens: Reisende mit Impfnachweis müssen zusätzlich einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Sri Lanka. Gründsätzlich brauchen alle Personen ein Visum, den Nachweis einer Krankenversicherung, eine Gesundheitserklärung und eine srilankische Covid-19-Versicherung, die pro Monat rund 11 Euro kostet. Wer ein Impfzertifikat oder einen Genesenennachweis (gültig bis zu sechs Monate nach der Infektion) vorzeigen kann, der darf sich nach der Ankuft frei im Land bewegen. Wer weder geimpft noch genesen ist, braucht einen negativen PCR-Test (bis zu 72 Stunden alt) oder einen negativen Antigentest (maximal 48 Stunden alt) und muss bei der Ankunft einen weiteren PCR-Test absolvieren. Danach ist eine Quarantäne in einem zertifizierten Hotel zu absolvieren, aus der man sich am siebten Tag freitesten kann. Für Kinder unter 12 Jahren gilt keine Nachweispflicht.

Dominikanische Republik. Der Inselstaat in der Karibik hat mit dem 17. Februar alle Coronamaßnahmen im Land wie etwa die Maskenpflicht oder den 2G-Nachweis für den Zutritt in Gastronomie oder Geschäfte aufgehoben. Für die Einreise gilt lediglich die Verpflichtung, sich vorab zu registrieren, es muss aber kein Nachweis über Impfung, Genesung oder Testung erbracht werden.



Reisterrassen in Vietnam © stock.adobe.com, stveak/stock.adobe.com (Mu Cang Chai Vietnam landscape terraced rice)

Vietnam. Internationale Touristen können seit dem 15. März wieder die quarantänefrei einreisen. Als Voraussetzung braucht man entweder einen negativen PCR-Test, der bei Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein darf, oder einen maximal 24 Stunden alten negativen Antigentest. Wer ohne anreist, müsse sich nach Ankunft innerhalb von 24 Stunden testen lassen und könne dann bei negativem Ergebnis seine Unterkunft verlassen. Ein Impf- oder Genesungszertifikat ist demnach nicht erforderlich - allerdings müssen Reisende die vietnamesische Covid-App nutzen. Kinder unter zwei Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen.

Botswana. Bei der Einreise muss ein Nachweis über eine vollständige Impfung (je nach Fälligkeit mit Booster) vorgezeigt werden. Nicht vollständig Geimpfte und Genesene benötigen einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Personen, die weder vollständig geimpft sind noch einen aktuellen negativen PCR-Test vorlegen, müssen sich bei Einreise zudem einem kostenpflichtigen PCR-Test unterziehen und sich bis zum Vorliegen des Testergebnisses auf eigene Kosten in Quarantäne begeben.

Die "Devils Marbles" im australischen Outback © stock.adobe.com, totajla/stock.adobe.com

Australien. Der Kontinent hatte sich seit Beginn der Pandemie streng abgeschottet und sich erst jetzt wieder für den internationalen Tourismus geöffnet: Vollständig geimpfte Urlauber mit Visum können ab dem 21. Februar 2022 ohne Quarantäne und Reisegenehmigung in alle Bundesstaaten und Territorien Australiens einreisen. Neben dem Impfzertifikat braucht es einen negativen Antigentest, der innerhalb von 24 Stunden vor der Abreise durchgeführt wurde, oder einen negativen PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt sein darf. Der negative Coronatest wird ab dem 17. April nicht mehr verlangt. Weiters ist 72 Stunden vor der Ankunft eine digitale Passenger Declaration auszufüllen. Wer kein Impfzertifikat vorzeigen kann, muss eine Ausnahmegenehmigung beantragen und eine Quarantäne antreten.

Orientalisches Flair in Marokko © stock.adobe.com, Andrii Vergeles/stock.adobe.co

Marokko. Mit dem 7. Februar hat Marokko seine Grenzen wieder geöffnet, es gelten folgende Einreisebestimmungen: Es muss ein Impfnachweis erbracht und zusätzlich ein negativer PCR-Test vorgelegt werden, der nicht älter als 48 Stunden ist. Bei der Ankunft am Flughafen wird zudem noch ein weiterer Antigentest durchgeführt.

Philippinen. Der südostasiatische Inselstaat hat angekündigt, seine Grenzen am 10. Februar 2022 nach rund zwei Jahren Einreiseverboten wieder für den internationalen Tourismus zu öffnen. In einem ersten Schritt sind Staatsangehörige aus 157 Ländern an der Reihe, zu denen auch Österreich zählt. Für die Einreise muss man ab einem Alter von 18 Jahren ein Impfzertifikat und einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Der Bacuit-Archipel auf den Philippinen © stock.adobe.com, Xavier Lorenzo/stock.adobe.com

Thailand. Geimpfte können ohne Quarantäne einreisen, brauchen allerdings bei der Einreise einen negativen PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt sein darf. Ein zweiter muss bei der Ankunft absolviert werden, ein dritter am fünften Tag des Aufenthalts. Für beide Tage muss die Buchung in einem zertifizierten Hotel nachgewiesen werden, um dort jeweils das Ergebnis des Tests abzuwarten. Mit dem 1. März wurden die Regeln im Rahmen des "Test&Go"-Programms gelockert: Dann entfällt der dritte PCR-Test am fünften Tag des Aufenthalts. Stattdessen können Feriengäste am selbst einen Antigen-Test machen und den Behörden das Ergebnis via App übermitteln. Vor der Einreise muss man online den „Thailand Pass“ beantragen. Das bereits seit Juli 2021 laufende Sandbox-Modell auf der größten Insel Phuket, bei dem vollständig geimpfte Touristen unter bestimmten Auflagen quarantänefrei Ferien machen können, soll hingegen weiterlaufen. Und wird um mehrere Regionen erweitert: die gesamten Provinzen Krabi und Phang Nga sowie die Inseln Koh Samui, Koh Tao und Koh Phangan. Weitere beliebte Reiseziele wie Pattaya und Ko Chang sollen auch dazukommen. Mit dem 1. April soll die Verpflichtung entfallen, bei der Einreise einen negativen PCR-Test vorzulegen.

Paraguay. Angesichts steigender Infektionszahlen mit dem Coronavirus hat Paraguay seine Grenzen für ungeimpfte Reisende geschlossen: Personen ab 18 Jahren müssen mit dem Impfzertifikat eine vollständige Immunisierung nachweisen und zusätzlich einen negativen PCR- oder Antigentest (48/24 Stunden) vorzeigen. Fünf Tage nach dem ersten Test muss ein erneuter PCR-Test erfolgen, dessen Ergebnis per E-Mail (viajerosbase@gmail.com) an die Behörden zu übermitteln ist. Von der Testpflicht befreit sind Kinder unter 12 Jahren und Menschen, die nachweislich innerhalb der letzten 14 bis 90 Tage eine Coronainfektion überstanden haben. Zudem muss man sich innerhalb von 24 Stunden vor der Einreise online registrieren. Keinen Impfnachweis brauchen lediglich Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden und dies durch Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen können. Sie müssen eine zehntägige Quarantäne antreten, aus der man sich am fünften Tag freitesten kann.

1G gilt in Kenia auch für den Besuch von Nationalparks © stock.adobe.com, byrdyak/stock.adobe.com (VOLODYMYR BURDIAK)

Kenia. Kenia lässt nur Menschen aus Europa einreisen, die ein Impfzertifikat vorzeigen können. Ausgenommen davon sind Personen unter 18 Jahre und solche, die innerhalb der vergangenen 90 Tage eine Coronainfektion überstanden haben, oder aus medizinischen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft werden können. Personen, die unter die Ausnahmeregelungen von der Impfpflicht fallen, haben ab einem Alter von fünf Jahren einen negativen PCR-Test vorzulegen, der maximal 72 Stunden alt sein darf, und bei der Ankunft einen kostenpflichtigen Antigentest zu machen. Alle Einreisenden müssen sich online registrieren und ihre Nachweise online zertifizieren lassen. Für den Zutritt in Hotels, Bars oder Nationalparks gilt die 1G-Regel.

Bahamas. Der Inselstaat im Atlantik verschärft seine Einreisebestimmungen: Ab dem 7. Jänner müssen Urlauber unabhängig von ihrem Immunisierungsstatus einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Kinder bis zu einem Alter von zwei Jahren sind von der Testpflicht befreit. Vor der Einreise muss man sich online registrieren. Wer länger als vier Nächte auf den Bahamas bleibt, der muss sich am fünften Tag des Aufenthalts in einem Testzentrum einem Antigentest unterziehen. Für das Reisen zwischen der Inseln braucht man ein aktuelles negatives Attest.

Die berühmten schwimmenden Schweine der Bahamas © Imago, Imago images/shalamov

Israel. Seit dem 9. Jänner dürfen vollständig geimpfte oder genesene Urlauber nach Israel reisen, sofern das Land ihrer Herkunft nicht als Hochrisikogebiet eingestuft ist. Als vollständig geimpft gelten in Israel Personen, bei denen nicht mehr als sechs Monate seit der zweiten Impfdosis vergangen sind, oder Menschen mit Boosterimpfung zur Auffrischung. Neben dem Impf- oder Genesungsnachweis braucht man einen negativen Antigentest (maximal 24 Stunden alt) oder einen negativen PCR-Test (bis zu 72 Stunden alt). Nach der Ankunft in Israel müssen Touristen für 24 Stunden oder bis zum Erhalt eines negativen PCR-Tests in Quarantäne. Israel gestattet ab dem 1. März 2022 allen Touristen die Einreise unabhängig davon, ob sie gegen Covid-19 geimpft wurden: Nach den neuen Richtlinien dürfen Touristen jeden Alters, sowohl geimpft als auch ungeimpft, nach Israel einreisen, sofern sie vor Anreise einen negativen PCR-Test vorlegen und nach Landung in Israel einen weiteren PCR-Test machen.

Tunesien. Das nordafrikanische Land hat seine Einreisebestimmungen wieder gelockert: Es dürfen nun neben vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Personen - es genügt ein Impfzertifikat - auch nicht oder nicht vollständig Geimpfte wieder einreisen. Diese müssen einen negativen Antigentest (24 Stunden) oder einen negativen PCR-Test (48 Stunden) vorweisen. Kinder ab sechs Jahren müssen den Test vorzeigen, aber kein Impfzertifikat. Vor der Abreise muss man über die tunesische Gesundheits-App das Registrierungsformular herunterladen und bei der Einreise ausgedruckt und unterschrieben vorlegen. Man muss seinen Impfpass vorzeigen, um öffentlich zugängliche Räume wie Geschäfte, Verkehrsmittel, Kultureinrichtungen etc. zu betreten.

Ein Skulpturengarten 25 Kilometer südöstlich von Vientiane © stock.adobe.com, danhvc/stock.adobe.com (Picasa)

Laos. Mit dem 1. Jänner 2022 öffnet Laos seine Grenzen wieder für den internationalen Tourismus. Allerdings im ersten Schritt nur für Reisende aus ausgewählten Staaten, Österreich ist nicht darunter. Neben dem Nachweis einer vollständigen Impfung braucht man einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, und eine Auslandskrankenversicherung, die mindestens 50.000 US-Dollar Behandlungskosten abdeckt. Bei der Ankunft wird ein weiterer PCR-Test durchgeführt, dessen Ergebnis in der Unterkunft abgewartet werden muss. Zudem müssen zur Kontaktverfolgung die Apps „Lao KYC“ und „LaoStaySafe“ installiert werden.

Kanada. Seit dem 15. Jänner 2022 ist die Einreise nur mehr mit einem Impfnachweis möglich. Zusätzlich müssen sich alle maximal 72 Stunden vor der Einreise über die ArriveCAN-App registrieren und einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden alt sein darf. Seit dem 28. Februar muss es kein PCR-Test mehr sein, es genügt ein negativer Antigentest. Mit dem 1. April soll die Testpflicht für Geimpfte auslaufen, die Einreise für Ungeimpfte bleibt bestehen.

Japan. Gerade erst hatte Japan seine Grenzen für internationale Reisende schrittweise geöffnet, jetzt macht man wegen der Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus die Schotten wieder dicht: Seit dem 1. Dezember 2021 ist ein generelles Einreiseverbot in Kraft. Mit dem 1. März dürfen Geschäftsreisende aus dem Ausland wieder einreisen.

Brasilien. Für die Einreise nach muss man einen Impfnachweis vorzeigen. Die Nachweispflicht gilt für alle Reisenden ab zwölf Jahren.

© stock.adobe.com, Suppasit/stock.adobe.com

Kambodscha. Seit Oktober 2020 können Touristen wieder Visa für eine Reise nach Kambodscha beantragen. Vollständig geimpften Reisenden dürfen sofort das ganze Land bereisen. Wer keine Impfung nachweisen kann, muss bei der Ankunft einen maximal 72 Stunden alten PCR-Test vorzeigen und eine 14-tägige Quarantäne antreten.

Argentinien. Mit dem 1. November hat Argentinien seine Grenzen wieder für Touristen aus dem Ausland geöffnet: Quarantänefrei können vollständig geimpfte Urlauber einreisen, sie müssen zusätzlich einen negativen PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorlegen, sich online registrieren und den Nachweis einer Reiseversicherung erbringen. Ungeimpfte Erwachsene benötigen eine Sondergenehmigung der argentinischen Botschaft, ungeimpfte Kinder und Jugendliche dürfen jedoch ohne Quarantäne einreisen.

Der Nationalpark Torres del Paine in Patagonien © stock.adobe.com, emperorcosar/stock.adobe.com

Uruguay. Das südamerikansche Land lässt seit November wieder Urlauber aus dem Ausland einreisen: und zwar Geimpfte und Genesene. Zusätzlich ist ein negativer PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) vorzuzeigen und eine Registrierung vorzunehmen. Nach sieben Tagen im Land, in denen man sich frei bewegen darf, ist ein weiterer PCR-Test zu absolvieren. Kinder unter sechs Jahren sind von der Testpflicht ausgenommen, Minderjährige müssen keinen Impfnachweis vorweisen.

Kap Verde. Reisende ab dem zwölften Lebensjahr müssen bei der Einreise einen 3G-Nachweis erbringen und unabhängig vom Immunisirungsstatus zusätzlich einen negativen Coronatest vorlegen: einen maximal 48 Stunden alten Antigentest oder einen bis zu 72 Stunden alten PCR-Test. Zudem muss man sich online registrieren und ein Gesundheitsformular ausfüllen. Für den Zutritt in Hotels, Gastronomie, zu Veranstaltungen und in die Nachtgastronomie braucht es einen 3G-Nachweis. Minderjährige sind davon ausgenommen.

Mehr zum Thema Einreisebestimmungen in Europa Urlaub wie vor Corona wird langsam wieder möglich Von Albanien bis Zypern von Karin Riess • 04.03.2022 Einreisebestimmungen in Europa

Barbados. Um den Inselstaat im Atlantik zu bereisen, muss man einen Impfnachweis erbingen und einen negativen PCR-Test vorlegen, der maximal 72 Stunden alt ist, oder einen negativen Antigentest, der nicht älter als 24 Stunden ist. Kinder unter fünf Jahren sind von der Testpflicht befreit, Personen unter 18 Jahren von Nachweispflicht der vollständigen Impfung. Zudem ist eine Registrierung vorzunehmen. Wer nicht geimpft ist, der muss einen negativen PCR-Test vorweisen und sich anschließend für sieben Tage in eine Quarantäneunterkunft begeben, aus der man sich frühestens am fünften Tag freitesten kann.

Madagaskar. Der Inselstaat vor der afrikanischen Südostküste hat seit November seine Grenzen wieder für Urlauber aus dem Ausland geöffnet. Unabhängig von Impf- oder Genesungsstatus müssen alle Reisenden einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Nach der Ankunft erfolgt ein weiterer Test, dessen Ergebnis in der Unkunft (eine Buchung vorab für zwei Nächte ist daher verpflichtend) abgewartet werden muss.

Die berühmten Baobab-Bäume auf Madagaskar © stock.adobe.com, dennisvdwater/stock.adobe.com (Dennis van de Water)

Indien. Unabhänig vom Immunisierungsstatus müssen alle Personen einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Zudem ist bei der Ankunft einen Coronatest zu absolvieren und das Ergebnis am Flughafen abzuwarten. Von der Testpflicht ausgenommen sind Reisende unter fünf Jahren. Reisende müssen sich zudem vor Antritt der Reise auf dem Online-Portal Air Suvidha registrieren und hier einen negativen PCR-Test hochladen, der maximal 72 Stunden alt sein darf. Außerdem ist die App Aarogya Setu herunterzuladen.

USA. Seit 8. November können ausländische Touristen wieder in die Vereinigten Staaten einreisen. Allerdings nur, wenn sie vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Außerdem müssen Reisende zusätzlich einen maximal 24 Stunden alten negativen Coronatest (PCR- oder Antigentest) vorweisen. Vollständig geimpfte Personen, die innerhalb der letzten 90 Tage vor Einreise in die USA an Covid-19 erkrankt sind und ein positives Attest haben, können alternativ mit dem positiven Ergebnis und einem Genesungsnachweis einreisen. Personen unter 18 Jahren sind von der Pflicht eines Corona-Impfnachweises bei Einreise in die USA ausgenommen, Kinder unter 2 Jahre von der Testpflicht.

Das Tadsch Mahal im indischen Agra © stock.adobe.com, Stockbym/stock.adobe.com (Manjik)

Türkei. Wer auf dem Luftweg in die Türkei einreisen will, der muss den Nachweis einer vollständigen Impfung erbringen, ein Genesungsattest oder einen negativen PCR- oder Antigentest, der maximal 72 bzw. 48 Stunden alt ist. Bei Einreisen über dem Land- und Seeweg werden keine 3G-Nachweise mehr verlangt. Kinder unter zwölf Jahren benötigen keinen der oben angeführten Nachweise.

Iran. Vollständig geimpfte ausländische Touristen dürfen seit November wieder in den Iran einreisen. Zusätzlich ist ein negativer PCR-Test vorzulegen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf, und ein Gesundheitsformular auszufüllen. Genesene Personen genießen keine Vorteile bei der Einreise. Kinder unter 12 Jahren sind von den Nachweispflichten befreit.

Die berühmte Freitagsmoschee von Isfahan © stock.adobe.com, panithi33/stock.adobe.com

Nepal. Wer vollständig geimpft ist, dem werden bei der Ankunft am Flughafen Kathmandu wieder Visa ausgestellt. Zusätzlich benötigt man einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, die Bestätigung einer Unterkunft sowie die Registrierung, die in ausgedruckter Form mitzuführen ist. Ungeimpfte müssen ihr Visum bei der zuständigen Vertretungsbehörde Nepals beantragen. Neben Test und Registrierung müssen sie eine zehntägige Hotelquarantäne antreten – die Reservierungsbestätigung ist Einreise mitzuführen – und sich am elften Tag freitesten. Kinder unter fünf Jahre sind von der Testpflicht ausgenommen, Personen unter 18 Jahre sind von der Nachweispflicht der vollständigen Impfung.

Mauritius. Seit Oktober können vollständig geimpfte und Genesene Urlauber quarantänefrei nach Mauritius einreisen. Außerdem sind eine Auslands-Krankenversicherung nachzuweisen, ein Nachverfolgungsformular und eine Gesundheitserklärung auszufüllen. Nicht geimpfte oder genesene Personen über 18 Jahre müssen einen negativen PCR-Test (72 Stunden alt) vorzeigen und sich einer 14-tägigen Quarantäne unterziehen. Ab dem 19. Februar gelten nur mehr Personen als vollständig geimpft, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben.

Das entlegene Inselparadies Mauritius © stock.adobe.com, Myroslava/stock.adobe.com

Chile. Seit Oktober ist die Einreisesperre für Reisende aus dem Ausland teilweise aufgehoben. Man darf ins Land, wenn man seinen Impfnachweis von den chilenischen Gesundheitsbehörden anerkennen lässt. Außerdem brauchen Urlauber eine Reisekrankenversicherung, eine Online-Registrierung und einen negativen PCR-Test, der maximal 72 Stunden alt sein darf. Zudem ist von allem Reisenden ab einem Alter von zwei Jahren bei der Ankunft ein weiterer PCR-Test vorgeschrieben, dessen Resultat in Isolation abgewartet werden muss.

Vereinigte Arabische Emirate. Die sieben Staaten Dubai, Abu Dhabi, Adschman, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain haben sich wieder für Reisende aus dem Ausland geöffnet. Einheitlich haben die Vereinigte Arabische Emirate am 26. Februar ihe Einreisebestimmungen gelockert: Wer ein Impf- oder Genesungszertifikat vorweisen kann, der braucht keinen zuästzlichen, negativen Coronatest mehr. Wer weder geimpft noch genesen ist, der muss einen negativen PCR-Test vorzeigen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen.