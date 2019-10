Facebook

Nizza, Calvi und Saint Tropez: Die Route der Royal Clipper führt entlang der korsischen und südfranzösischen Küste © Anselm F. Wunderer

Es ist kurz vor 22 Uhr, die Sonne ist längst untergegangen, der Abendwind ist warm und bläst kräftig. Die Anker werden gelichtet, es ist Zeit, aufzubrechen. Die meisten Passagiere stehen auf dem Sonnendeck, einige mit einem Glas Champagner in der Hand, alle haben die Blicke nach oben gerichtet. Nach und nach setzen die Matrosen mithilfe hydraulischer Winden die insgesamt 42 Segel. Begleitet von den archaischen Klängen von „Conquest of Paradise“ - eine Komposition des Griechen Vangelis - sticht die „Royal Clipper“ von Cannes aus in See.