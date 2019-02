Bibione verabschiedet sich von den Zigaretten unter dem Sonnenschirm: Ab Sommer 2019 bietet der Badeort als erster in Italien einen völlig rauchfreien Strand an.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wird im Sommer 2019 rauchfrei: Bibione © (c) puckillustrations - stock.adobe.com (Maurizio Distefano)

Bibione verbietet das Rauchen am Strand. Mit Beginn der nächsten Badesaison wird auf dem gesamten, 8 km langen Strand von Bibione ein Rauchverbot eingeführt. Die Modalitäten werden im Laufe des Monats Mai von der Gemeindeverwaltung mit einer entsprechenden Verordnung und Kommunikationskampagne festgelegt.





Uns geht es weniger darum, ein Verbot einzuführen, sondern wir möchten unseren Urlaubsgästen die Gelegenheit bieten, saubere Luft ohne verschmutzende Substanzen zu atmen, welche die Gesundheit gefährden. Pasqualino Codognotto (Bürgermeister)

Abgegrenzte Raucherbereiche

Im Rahmen der Umsetzung dieses Rauchverbots sieht das Projekt auch die Einrichtung von abgegrenzten Raucherbereichen vor, in denen es möglich ist zu rauchen. Die Areale werden mit Holz aus einer „fairen Handelskette“ errichtet. Diese Initiative wurde nach der Überschwemmung im letztjährigen Oktober, die das alpine Waldgebiet im italienischen Nordosten verwüstet hat, von PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Italien lanciert.

Das sagt die WHO

Wichtig sind auch die Unterstützung und die Aufmerksamkeit von Seiten der WHO (Weltgesundheitsorganisation), des Gesundheitsministeriums, der Region Venetien, ASL 10 und des Nationalen Krebsinstituts. Eine Studie dieser Einrichtung (die 2015 von einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von Dott. Roberto Boffi durchgeführt wurde) hat gezeigt, dass der passive Rauch auch am Strand vorhanden und als Gefahr keinesfalls zu vernachlässigen ist: In einer Entfernung von ungefähr 10 Metern und bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 2,7 m/sec werden Spitzenwerte der Umweltverschmutzung erreicht, die gleichzeitig mit der Geruchswahrnehmung auftreten.

Obwohl diese Höchstwerte nur wenige Sekunden vorhanden sind, liegen sie nicht nur um ein oder zwei Punkte höher als die durchschnittlichen Indizes am Strand, sondern auch als die des Kreisverkehrs am Eingang des Ortes mit seinen zahlreichen Fahrzeugen.