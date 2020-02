Facebook

© EPA

Köln: Hohenzollernbrücke

Die wohl berühmteste Brücke für verliebte Schlossbesitzer in Deutschland ist die Hohenzollernbrücke in Köln. Nur ein paar Gehminuten vom Kölner Dom entfernt, schmücken rund 40.000 der kleinen Liebesschlösser den Fußgängerweg über dem Rhein. Übrigens: Die Kölner Kultband „Höhner“ hat 2009 den Liebeschlössern in dem Lied „Schenk mir Dein Herz“ ein musikalisches Denkmal gesetzt.

Helsinki: Bridge of Love

Während in Städten wie Paris, Rom oder New York regelmäßig seitens der Stadt gegen das Anbringen von Liebesschlössern vorgegangen wird, hat das finnische Helsinki die symbolischen Liebesbekundungen ausdrücklich erlaubt. Die Fußgängerbrücke „Bridge of Love“ ist nur wenige Schritte vom Marktplatz entfernt und führt von Meritullintori nach Katajanokka. In einem der zahlreichen Cafés und Restaurants können Verliebte dann auf ihre gemeinsame Zukunft anstoßen.

London: Millennium Bridge

Verliebte finden in der Metropole London unzählige romantische Orte. Einer der schönsten ist die Millennium Bridge. Händchenhaltende Paare können dort die Themse vom Stadtviertel Bankside zum Innenstadt-Viertel City of London überqueren. Abends bietet die Brücke einen romantischen Blick auf die Skyline und weltberühmte Sehenswürdigkeiten der Stadt – perfekt, um sich mit einem Liebesschloss, auf Englisch „love padlock“, die ewige Liebe zu schwören.

München: Thalkirchner Brücke

Die Thalkirchner Brücke ist der schönste Liebesschloss-Ort in München. Über die 200 Meter lange Brücke nahe des Tierparks Hellabrunn schlendern, Liebesschlösser bestaunen und den Blick über die Isarauen schweifen lassen – da wird ein Spaziergang zu zweit gleich zum romantischen Highlight. Paare können sich aber nicht darauf verlassen, dass ihre Schlösser ewig hängen bleiben: Die Stadt München entfernt jährlich Schlösser, die schon Rost angesetzt haben.

Prag: Kampas Brücke

Die Kampa-Insel in Prag gilt als einer der romantischsten Plätze in der tschechischen Hauptstadt und ist damit ein Muss für Frischverliebte. Diese finden dort die kleine Kampas Brücke, die über das Bächlein Certovka führt und einen idyllischen Blick auf ein altes Mühlrad frei gibt. Der Legende nach taucht nachts der Wassermann Kabourek auf. Die Schlösser von Paaren, die nur eine kurze Romanze haben werden, wirft er ins Wasser. Wenn es wahre Liebe ist, lässt er das Schloss hängen.

Die Top 10 der Brücken mit Liebesschlössern gibt es online im weg.de-Reisemagazin: https://www.weg.de/reisemagazin/artikel/top-10-ein-schloss-fuer-die-liebe/