Üblicherweise beginnt in Estland jetzt die fünfte Jahreszeit. Anders als beim Fasching im deutschsprachigen Raum können die Balten sich allerdings keinen Stichtag im Kalender anstreichen – das Wasser kommt zwischen Winter und Frühling wann es will. Wenn die Wärme Eis und Schnee schmelzen lässt, treten Flüsse und Bäche über die Ufer.

Besonders im Nationalpark Soomaa – auf Deutsch Moorland – im Süden des Landes, der in diesen Tagen einem bis zu 110 km² großen See gleicht, aus dem manchmal nur noch die kahlen Baumkronen ragen. Was andernorts einen Katastrophenalarm auslösen würde, ist für die lokale Bevölkerung nicht mehr als ein Anlass, ihre Kanus zu Wasser zu lassen und sich hinaus in die Wildnis zu begeben.

Früher bauten die Bewohner Haabjas, um sich während der Überschwemmungen fortzubewegen. Aivar Ruukel ist einer der wenigen, der heute noch weiß, wie man diese traditionellen Einbäume baut und das Handwerk fortführt, das auf der Liste des immateriellen Kulturerbes der Unesco gesetzt wurde. Auf einer geführten Kanutour durch die versunkenen Wälder kann man seiner Werkstatt einen Besuch abstatten.

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