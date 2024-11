Reiters Finest Family

Das Resort in Bad Tatzmannsdorf (drei Lilien, 18 Punkte) schneidet im aktuellen Relax Guide in der Kategorie „Wellnessurlaub mit Kindern“ am besten ab. 125 Hektar Natur, Pferdestall, Wasserpark und Kinderbetreuung inklusive.

Das Feuerberg Mountain Resort auf der Gerlitzen © Michael Stabentheiner

Feuerberg Mountain Resort

Ein riesiger Wellnessbereich und ein Infinitypool werden im familiengeführten Haus auf der Gerlitzen (vier Lilien, 20 Punkte) für die Eltern geboten, Badewelt und ein Familienskigebiet direkt vor der Tür für die Kinder.

Das Almhof Family Resort & Spa im Zillertal © KK

Almhof Family Resort

Im Zillertal schafft man den Spagat zwischen Ruhe für die Großen und Spaß für die Kleinen: am Almhof (drei Lilien, 17 Punkte) mit Streichelzoo, Wasserrutsche, Gokart-Parcours und Trampolinpark.

Forsthofgut Naturhotel im Salzburger Leogang © PATRICK LANGWALLNER

Forsthofgut Naturhotel

Die weitläufige, teils unterirdisch verbundene Anlage im Salzburger Leogang bietet ein Familienspa mit großem Innenpool und Wasserrutsche (die längste mit 70 Metern), Reitstall und Spielbauernhof mit Ziegen, Hasen und Ponys.

Familienfreundlich: das Moar Gut Familien Natur Resort © KK

Moar Gut Familien Natur Resort

Ein Familienbetrieb (drei Lilien, 17 Punkte) in Großarl, der sich Familien verschrieben hat – mit Wasserwelt für Kids, Schokomassagen, Kunstatelier, Kletter- und Boulderhalle.

Wellness für Groß und Klein im Gut Weissenhof © KK

Gut Weissenhof

Das Landgut in Radstadt (drei Lilien, 17 Punkte) hat für Eltern Spa und Golfplatz in petto, für Kids Ponyreiten, Streichelzoo, Lagerfeuer und die Talstation des Skigebiets Radstadt-Altenmarkt-Zauchensee ist nur 500 Meter entfernt.

Das Brennseehof Familien-Sport-Hotel liegt am Ufer des Brennsees © KK

Brennseehof Familien-Sport-Hotel

Am Ufer des Kärntner Brennsees gelegen, lädt dieses Haus (eine Lilie, 14 Punkte) zum Auspowern ein: mit Tennis, Surfen, Segeln, Bogenschießen, Eislaufen, Rodeln, und, und, und.

Ein Logenplatz im Ennstal: das Höflehner Naturhotel © KK

Höflehner Naturhotel

Auf diesem Logenplatz in Haus im Ennstal warten auf die Eltern Erholung und auf kleine Gäste mehrere Spiel- und Sportzonen sowie Alpakas für Wanderungen.

Das Paradiso in Bad Schallerbach hat direkten Zugang zur Eurotherme © KK

Paradiso

Das Flaggschiff der Eurothermen-Resorts (zwei Lilien, 15 Punkte) in Bad Schallerbach ist mit der größten Therme Österreichs verbunden. Inklusive Wasserkanonen, Piratenwelt und 5-D-Kino.

Eggerwirt mit Blick auf den Lungau © KK

Eggerwirt

Umgeben von vier Skigebieten (mit einem Pass nutzbar) ist das Hotel (drei Lilien, 17 Punkte) in St. Michael im Lungau gerade im Winter bestens gelegen, aufwärmen kann man sich nach dem Schneespaß im Familienspa.