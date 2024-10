James Bond, der wohl bekannteste Geheimagent in der Filmgeschichte, gastierte im Jänner 2015 in Altaussee. Der sonst eher ruhige Ort wurde zum Drehort für den Blockbuster „Spectre“. Daniel Craig, der bekannte Bond-Darsteller, traf im Jagdhaus auf der Seewiese auf seinen Widersacher und es kam zum tödlichen Schusswechsel. Weltweit sorgte die Kulisse am See für Furore.

Dabei hat die Region gar keine Werbung notwendig. Im Gegenteil, in den Ferienzeiten ist der romantische Weg um den Altausseer See oft übervoll, jetzt im Herbst ist es hingegen ruhig und beschaulich. Fast schon kitschig zeigt sich der See umrahmt von bunten Blättern und mit dem Dachsteingletscher im Hintergrund.

Der 7,4 Kilometer lange Wanderweg rund um den Altausseer See ist ein einzigartiges Erlebnis. Wir starten am gebührenpflichtigen Parkplatz an der südlichen Ortseinfahrt. Zunächst geht es entlang einer schmalen Straße bis zum Hotel Seevilla. Hier folgen wir dem Uferweg nach rechts in Richtung Strandcafé, wo die Straße endet.

Nun spazieren wir auf einem schmalen Uferpfad weiter zur Seewiese. Von der sonnigen Terrasse am Jagdhaus genießt man einen herrlichen Blick über den See bis zum Dachstein. Nach der Pause geht es weiter zur Kirche von Altaussee und durch den Ort zum Uferweg bis zum Hotel Seevilla. Nach rund 2,5 Stunden Gehzeit erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt.