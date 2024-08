Der Penkkopf ist eines der begehrtesten Wanderziele in Kleinarl im Salzburger Land. Sein Gipfel liegt auf 2011 Metern, auf dem Weg zum höchsten Punkt kommt man an der Kleinarler Hütte vorbei. Hier werden die Besucher in gediegenem Ambiente mit typischen Hüttenklassikern verwöhnt.

Den Beinamen „Magier“ hat der Penkkopf von seiner herrlichen Landschaft und den zahllosen Glühwürmchen, die rund um die Sommersonnenwende ausschwärmen und für ein zauberhaftes Spektakel sorgen. Auch Biker sind am Berg willkommen: Hoch über Wagrain-Kleinarl führt die Stoneman-Taurista-Mountainbikestrecke ebenfalls zur Kleinarler Hütte.

Der Aufstieg beginnt entweder im Ortszentrum von Kleinarl oder beim Hirschleitenparkplatz. Diesen erreicht man über eine rund 1,5 Kilometer lange Bergstraße. Vom mautpflichtigen Parkplatz folgen wir dem gut beschilderten Wanderweg Nr. 712 in etwa zwei Stunden bis zur Kleinarler Hütte. Er führt uns abwechselnd über Wiesen und durch einen Hochwald bergwärts.

Von der neu errichteten Hütte geht es weiter auf einem schmalen Steig in weiteren 50 Minuten zum höchsten Punkt. Das Gipfelkreuz bietet eine gemütliche Sitzplattform aus Holz, von der aus man einen herrlichen Panoramablick genießt. Der Blick schweift über die Radstädter Tauern zu Dachstein, Hochkönig und Tennengebirge. Zurück geht es entlang der beschriebenen Route oder auch als Rundweg über die schön gelegene Kurzeggalm.